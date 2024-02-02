Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция

Фото: polisia.kz

В социальных сетях начала распространяться не соответствующая действительности информация о том, что в Уральске проходит митинг автовладельцев, которые якобы не согласны с утильсбором, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК.

Как сообщается, представители государственных органов встретились сегодня, 2 февраля, в здании Дома дружбы города Уральск с автовладельцами, имеющими авто на иностранном учете, по вопросам их легализации.

- На встрече, организованной департаментом государственных доходов совместно с департаментом полиции ЗКО, присутствовали представители госорганов и около 120 автовладельцев, которым были даны разъяснения и консультации по поводу легализации и постановки на казахстанский учет автомашин, находящихся на иностранном учете. Общественный порядок в ходе встречи не был нарушен. По завершении участники встречи разошлись, - отметили в полиции.

Правоохранители напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность и призвали верить официальным источникам.