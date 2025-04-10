Более 20 представителей национальных парламентов из 12 стран подписали декларацию ПАСЕ «Внедрение гендерного подхода в центральноазиатском регионе», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О всеобъемлющей поддержке казахстанской инициативы также свидетельствует единогласное решение всех пяти политических групп ПАСЕ. Документ официально опубликован на сайте ПАСЕ.

В тексте декларации в положительном плане отмечается инициатива Главы государства, выдвинутая на 74-й сессии ГА ООН в 2019 году об учреждении в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Депутаты выразили поддержку совместной инициативе по предоставлению афганским женщинам образовательных возможностей в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Так, к 2027 году более 100 женщин из ИЭА получат академические и профессиональные степени в университетах Центральной Азии.

Депутаты Австрии, Испании, Швеции, Турции официально поддержали текст декларации.

«Принятие резолюции ООН о создании Регионального центра устойчивого развития в Алматы – важный шаг в укреплении многостороннего сотрудничества. Этот центр станет ключевой платформой для координации усилий по устойчивому развитию, особенно в контексте сложной ситуации в Афганистане. Поддержка со стороны государств-членов Совета Европы усилит его роль в содействии стабильности и прогрессу в регионе. Особое внимание уделяется гендерному равенству, что особо актуально для Афганистана, где права женщин находятся под угрозой», – считает депутат ПАСЕ из Испании Лаура Кастель.

Она добавила, что инициатива Президента Токаева, озвученная на 74-й сессии ГА ООН, подчеркивает необходимость международной солидарности в этом вопросе.

«Центр в Алматы может стать катализатором образовательных и экономических интеграционных программ. Учреждение регионального хаба – не просто символический жест, а инструмент для конкретной помощи. Государствам ЦА и международным партнерам следует активно вовлекаться в его работу, обмениваться опытом и ресурсами. Призыв к сотрудничеству со стороны Совета Европы открывает возможности для дополнительного финансирования, экспертного сопровождения и политической поддержки, что критически важно для достижения измеримых результатов», - отмечает депутат.

Кроме того, в декларации звучит призыв к государствам Совета Европы выступить с поддержкой гуманитарных инициатив Казахстана в Центральной Азии и оказать помощь странам региона в их усилиях по Афганистану.