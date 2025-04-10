Инициативу Токаева о создании регионального центра устойчивого развития в Алматы поддержала ПАСЕ

Политика
103
Дана Аменова
корреспондент

Более 20 представителей национальных парламентов из 12 стран подписали декларацию ПАСЕ «Внедрение гендерного подхода в центральноазиатском регионе», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О всеобъемлющей поддержке казахстанской инициативы также свидетельствует единогласное решение всех пяти политических групп ПАСЕ. Документ официально опубликован на сайте ПАСЕ.

В тексте декларации в положительном плане отмечается инициатива Главы государства, выдвинутая на 74-й сессии ГА ООН в 2019 году об учреждении в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Депутаты выразили поддержку совместной инициативе по предоставлению афганским женщинам образовательных возможностей в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Так, к 2027 году более 100 женщин из ИЭА получат академические и профессиональные степени в университетах Центральной Азии.

Депутаты Австрии, Испании, Швеции, Турции официально поддержали текст декларации.

«Принятие резолюции ООН о создании Регионального центра устойчивого развития в Алматы – важный шаг в укреплении многостороннего сотрудничества. Этот центр станет ключевой платформой для координации усилий по устойчивому развитию, особенно в контексте сложной ситуации в Афганистане.

Поддержка со стороны государств-членов Совета Европы усилит его роль в содействии стабильности и прогрессу в регионе. Особое внимание уделяется гендерному равенству, что особо актуально для Афганистана, где права женщин находятся под угрозой», – считает депутат ПАСЕ из Испании Лаура Кастель. 

Она добавила, что инициатива Президента Токаева, озвученная на 74-й сессии ГА ООН, подчеркивает необходимость международной солидарности в этом вопросе.

«Центр в Алматы может стать катализатором образовательных и экономических интеграционных программ. Учреждение регионального хаба – не просто символический жест, а инструмент для конкретной помощи. Государствам ЦА и международным партнерам следует активно вовлекаться в его работу, обмениваться опытом и ресурсами. Призыв к сотрудничеству со стороны Совета Европы открывает возможности для дополнительного финансирования, экспертного сопровождения и политической поддержки, что критически важно для достижения измеримых результатов», - отмечает депутат. 

Кроме того, в декларации звучит призыв к государствам Совета Европы выступить с поддержкой гуманитарных инициатив Казахстана в Центральной Азии и оказать помощь странам региона в их усилиях по Афганистану.

 

#регионы #Алматы #центр #ЦУР #ПАСЕ

Популярное

Все
Обеспечить верховенство права через уважение к нему
Дело Перизат Кайрат: итоги расследования
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Когда господдержка эффективней приватизации
От кустарного цеха – до современной фабрики
Не надо путать ларек с супермаркетом!
Потребителей приучат к бережливости
Вместе с ней ушла эпоха
Чтобы успешно влиться в общество
В Северо-Казахстанской области активно развивается дуальное обучение
Прощайте, Лев Юрьевич...
Голос великого Абая – в сердцах юных
Область вырывается в лидеры
Кодекс Республики Казахстан
Снимки о соколиной охоте в Казахстане удостоены международной премии
Мост творчества и дружбы
Окружающая среда: одни берегут – другие губят
Халтура или… норма?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны и использования водного фонда
По 5 млн тенге получат к празднику фронтовики
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
Крупнейшую на постсоветском пространстве теплицу строят в Шымкенте
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
Дело о секс-рабстве кызылординской школьницы: суд вынес приговор
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
Поэтическая стрела Серика Аксункара
В каких районах Астаны появятся новые школы
Остались ордена на парадном костюме
Cохранить культурное наследие стран тюркского мира
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Петропавловске запустили пешеходные экскурсии
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме

Читайте также

Карин провел встречу с группой членов Национального курултая
Стали известны участники Astana international forum 2025
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
В Иране готовы к переговорам по ядерной программе в обмен н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]