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Инициативы нужны и важны
Рамазан Сарпеков, директор Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан, заслуженный деятель Казахстана, кандидат юридических наук

Президентом определена и внедряется нужная для всех нас концепция «слышащего государства». Последовательно проводится усиление высшего представительного органа республики.

Проведенные в Казахстане четыре конституционные реформы, которые включали в себя передачу отдельных полномочий от Президента в адрес Парламента и перераспределение их между ветвями власти, обнаружили четкую потребность в политических преобразованиях на сис­темном уровне.

Народ ждал ответов на важнейшие вопросы модернизации государственных институтов, внешней политики, касательно дальнейшего развития страны. И ожидания были оправданы. На все вопросы, и даже на те, что обросли кривотолками, мы получили ответы. Посланием были охвачены все волнующие общество сферы, а его название «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» лишь подчеркнуло особую значимость документа.

Конечно, в одной статье все охватить невозможно, но мне, как юристу, хотелось бы остановиться на отдельных важных инициативах Главы государства. Итак, обозначена важнейшая по своей государственной значимости инициатива по переходу от суперпрезидентской формы правления к президентской рес­публике с сильным Парламентом. Это позволит лучше учитывать мнение избирателей и народа в целом при решении стратегичес­ких и социально чувствительных вопросов.

Более того, из выступления Президента видно, как будет концептуально происходить отход от суперпрезидентской формы правления, и это сулит всем нам коренные сдвиги в развитии и модернизации страны. Так, будет прекращено членство Президента в политических партиях на время исполнения своих полномочий. Данное требование распространяется и на других ответственных государственных лиц. Это позитивно встречено в среде ученых, экспертов. Мы видим последовательную реализацию ранее указанных Главой государства политичес­ких реформ.

В целях увеличения доли депутатов, представляющих своих избирателей, и устранения основания отложить законопроект в Парламенте на следующую сессию вследствие возражений Сената провозглашено изменение порядка формирования сос­тава и функций Парламента. Для увеличения доли депутатов от народа сокращена президентская квота в Сенате с 15 до 10 депутатов, а квота Ассамблеи народа Казахстана передана из Мажилиса в Сенат.

Необходимость безотлагательного рассмотрения законопроектов обуславливает и то, что отныне Сенат будет лишь «одобрять» либо «не одобрять» законопроекты, принятые Мажилисом. Как известно, согласно статье 61 Конституции, повторно отклоненный Сенатом проект закона не может быть вновь внесен в течение той же сессии. На первый взгляд, в этом нет ничего особенного, но на самом деле снимается возможность переноса рассмотрения законопроекта на следующую сессию. Данное новшество позволит оперативно принимать важные для страны решения, оно созвучно с ранее данными Главой государства поручениями в период начала пандемии о повышении оперативности принятия решений.

Действительно, это направлено на созидание нового Казахстана с сильной парламентской культурой и влиятельными народными избранниками.

В новых условиях мировой нестабильности экономические показатели страны имеют большое значение, поэтому усиление роли Парламента в отношении исполнения и принятия бюджета страны очень оправдано. Так, преобразование Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату предусматривает новые стандарты прозрачности и подконтрольности Парламенту бюджета страны. Председатель Высшей аудиторской палаты будет отчитываться перед депутатами Мажилиса дважды в год. Таким образом мы достигнем того, что у нас, как в Польше, расходование бюджетных средств будет под пристальным вниманием народных избранников. Считаю, что это повысит ответственность за освоение бюджетных средств, рациональность их расходования и обеспечение прозрачности.

Кроме того, заслуживает особого внимания предложение Президента о создании Конституционного суда. В истории независимого Казахстана Конституционный суд действовал с 1992 по 1995 год. Далее функционировал Конституционный совет Респуб­лики Казахстан.

Исходя из правовой природы, полномочия Конституционного суда по отношению к Конституционному совету шире, так как в суд также может обратиться каждый гражданин для защиты своих конституционных прав, а в совет – лишь ограниченный круг субъектов.

Конституционный совет в отличие от Конституционного суда скован четко очерченным предметом спора о правильнос­ти проведения, а именно по обращению Президента страны, председателей палат Парламента, не менее одной пятой части от общего числа депутатов Парламента, Премьер-министра. Он решает в случае спора вопрос о правильности выборов Президента Республики, депутатов Парламента и проведения рес­публиканского референдума. Также совет рассматривает на соответствие Конституции обращения Президента в отношении принятых Парламентом законов, постановлений, международных договоров до их ратификации.

Соответственно этому, имеется небольшой состав Конституционного совета – всего 7 членов, в том числе председатель КС РК. Кроме того, в совет входят экс-президенты республики.

Более того, Глава государства отметил, что правом обращения в Конституционный суд будет наделен Генеральный прокурор, уполномоченный по правам человека. При этом последним как правоохранительному и правозащитному институтам отведена особая роль. Предполагается даже принятие отдельных конституционных законов, регламентирующих их деятельность.

Ни для кого не секрет, что судебная система нуждается в большей открытости для народа, доверии населения. Поэтому инициирован вопрос расширения категорий преступлений, рассматриваемых присяжными заседателями, не ограничиваясь категорией особо тяжких прес­туплений. Состязательность и объективность в судах можно повысить общими усилиями.

Казахстан является активным участником международных соглашений, в том числе Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Учитывая особую важность пресечения пыток в правоохранительных органах, дела о пытках будет расследовать только Генеральная прокуратура.

Происходящие в стране политические процессы показывают, что казахстанское общество способно участвовать в решении наиболее серьезных проблем в жизни страны. Активизируется инициатива по созданию политических партий. Поэтому Глава государства указал на необходимость упростить процедуру их регистрации. Так, снижены регистрационный порог с 20 тыс. до 5 тыс. членов, минимальная численность региональных представительств с 600 до 200 человек. Надуманные барьеры для регистрации партий будут сняты, и все голоса, мнения будут находить свое выражение в политической жизни страны.

Убежден, что все инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева своевременны, отвечают чаяниям народа.

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