Инициативы устойчивого газоснабжения

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Нургалиев Досжан
корреспондент

Министерство энергетики провело заседание «круглого стола», в ходе которого были подведены итоги работы АО «КазТрансГаз Аймак» за 2022 год, а также обсуждены актуальные вопросы развития газоснабжения населения, предприятий и организаций.

На сегодня силами АО «КазТрансГаз Аймак» в 14 регионах страны газоснабжением охвачено около 2,3 млн абонентов, или 11,6 млн человек. Рост числа абонентов при этом, по сравнению с 2021 годом, составил 4,5%. Объем реализации газа на внутреннем рынке составил 15,3 млрд кубометров в год, что на 1,1 млрд кубометров больше по сравнению с 2021 годом (рост на 7%).

В связи с выделением существенных средств на газификацию регионов и сокращением АО «КазТрансГаз Аймак» документов на получение технических условий и подключению к газу темпы газификации в республике существенно увеличились по сравнению с предыдущим периодом. Так, в результате газификации 160 населенных пунктов, в том числе жилых массивов, микрорайонов, общая протяженность газораспределительных сетей выросла на 17% – до 63,7 тыс. км. При этом принятые меры по либерализации процедуры подключения к системе газоснабжения позволили увеличить число потребителей газа в Астане и Караганде. В результате принятых мер в 2022 году в столице были подключены к газу 5 869 потребителей, что в три раза больше, чем за предыдущие два года. В регионах республики выдано 109 тыс. технических условий для подключения абонентов к газоснабжению, что на 30% больше, чем годом ранее.

Улучшение качества оказываемых услуг АО «КазТрансГаз Аймак» оценили и потребители в регионах: в 2022 году 97 предприятий промышленного сектора от частных газораспределительных компаний перешли на обслуживание к АО «КазТрансГаз Аймак». Для оперативной обработки запросов потребителей создан единый сall-центр с номером 5169. В настоящее время жители Астаны могут подать заявку и получить технические условия через ЦОНы, также можно онлайн получить эти услуги на сайте компании через личный кабинет потребителя. В ближайшее время процедура приема заявлений на выдачу технических условий для подключения будет интегрирована с порталом Egov.

В 2022 году за счет собственных средств в акционерном обществе осуществлены проекты по газификации регионов на общую сумму 5,2 млрд тенге. В том числе это строительство подводящего газопровода к поселкам Саймасай и Кайнар Енбекшиказахского района Алматинской области, газификация местности Сарша и курортной зоны «Теплый пляж» в Мангистауской области, а также разработка проектно-сметной документации для строительства в Алматы подводящих газопроводов до ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

Компания «КазТрансГаз Аймак» намерена перевести в цифровой формат систему определения баланса газа и сбора показаний приборов его учета, осуществить сегментацию этой деятельности путем внедрения промежуточного контроля объема газа. Так, в 2022 году применен цифровой баланс газа, установлены узловые приборы учета с функцией телеметрии, оцифрованы ГРС Шымкента и определена геопозиция 224 094 абонентов. По мнению специалистов, это позволит точечно локализовать потери газа и оперативно отслеживать «недосбор» показаний. В результате каждый кубометр голубого топлива в сфере распределения будет под контролем.

Немало внимания участники заседания «круглого стола» уделили обсуждению вопросов, связанных с повышением доходности производственной деятельности компании, относящейся к сфере естественных монополий. Ведь в условиях убыточных тарифов обеспечение бесперебойного газоснабжения населения невозможно. В ходе «круглого стола» АО «КазТрансГаз Аймак» были предложены поправки в отраслевые законы в целях уточнения норм по разграничению эксплуатационной ответственности участников рынка, устранению неясности права на техническое обслуживание частных газопроводов, предоставлению равных условий доступа. Также предложены актуализация требований по безопасности объектов системы газоснабжения, внедрение дифференциации тарифов в зависимости от уровня потребления.

В текущем году в рамках мер по упрощению доступа потребителей к газоснабжению будет продолжена работа по интеграции с порталом Egov для выдачи технических условий на газификацию объектов, а также по разработке и запуску Market Place для облегчения поиска потребителями подрядных организаций по проектированию и строительству коммуникаций.

Все планы компании отражены в принятой Стратегии развития АО «КазТрансГаз Аймак». В заседании приняли участие вице-министр энергетики Асхат Хасенов, заместитель председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Арман Касенов, а так[1]же главный эксперт Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Ербол Толыбаев, заместитель генерального директора АО «КазТрансГаз Аймак» Байтак Алиев, другие руководители и эксперты.

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