Инклюзивный подход Свежий выпуск 457 Айгуль БИДАНОВА, Семей

Они позволяют обеспечить оптимальные лечебно-оздоровительные и психолого-педагогические условия для малышей.

Благодаря инициативе «Разные – Равные» в двух классах для детей с задержкой психического развития и нарушениями речи в средней школе № 20 появилось специальное оборудование. Оно будет использоваться для коррекции отклонений в развитии ребятишек, ликвидации пробелов в знаниях, проведения индивидуальных и групповых занятий. В рамках проекта также пройдет семинар для повышения квалификации педагогов школ, работающих в сфере инклюзивного образования.

Данный проект поможет детям активизировать познавательную деятельность, сформировать навыки и умения в учебной, а также трудовой деятельности. Ведь главная цель проекта – создать условия для перехода ребят с особыми нуждами из специализированных классов в обычные.

В то же время на базе средней школы № 4 открыт коррекционный класс для детей с задержкой психоречевого развития, расстройствами аутистического спектра. Проект предполагает организацию игровой зоны для релаксации малышей с особыми потребностями.

Для улучшения восприятия детей закуплены специальные дидактические игры и пособия, направленные на развитие словесно-логического, абстрактного мышления, памяти, внимания, зрительного и слухового восприятия, пособия для развития мелкой моторики, речевого дыхания. В рамках проекта будет организован специальный тренинг для педагогов данной школы с целью правильной организации учебного процесса.



