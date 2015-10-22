Инновационный железобетон

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Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область
Материалы завода ТОО «ККК-Бетон» по производству ЖБИ с элементами крупнопанельного домостроения ориентированы на стройиндустрию и деревообрабатывающую промышленность. С вводом в конце первой пятилетки индустриально-инновационного развития проекта стоимостью 1 284,7 млн тенге в городе Сарани получили работу сразу 60 жителей. Теперь они успешно трудятся на заводе, который выпускает плоские железобетонные изделия. Это панели потолочные и стеновые – двойные и массивные, из легкого бетона и трехслойные с утеп­лителем, а также фасадные элементы.
Использование такой сов­ременной продукции позволяет снизить без каких-либо потерь в качестве нормативную продолжительность строительства примерно на треть и на столько же сократить трудозатраты и накладные расходы. В сравнении с прежними, ныне используе­мая технология уменьшает и стоимость одного квадратного метра жилищного строительства на 20%.
Детище ГПИИР, работающее на программу «Доступное жилье», завод является инновационным. Именно поэтому он удостоен государственной поддержки по субсидированию процентной ставки по кредиту в рамках программы «Развитие моногородов». Его уникальность заключается еще и в производстве новых продуктов для строительной отрасли, ранее не выпускавшихся в Казахстане, – двойной пустотной стены и филигранной плиты перекрытия.
Западные технологии и оригинальный ассортимент молодого предприятия создают конкурентоспособность в изготовлении железобетонных изделий с элемен­тами крупного домостроения, что и показали результаты работы. С января по сентябрь текущего года объем произведенной продукции в натуральном выражении превысил 29 500 тонн железобетонных конструкций, а в денежном эквиваленте составил 374,1 млн тенге, или 184,4% от плановой мощнос­ти.
Актуальность производственных линий завода «ККК-Бетон» подтверждается потребностями жилищного строительства в областном центре. По проспекту Шахтеров из материалов саранского предприятия возводится сов­ременный высотный дом, который станет одной из шес­ти запланированных блок-секций. Как рассказали заст­ройщики, здесь же предусмотрены гостевая стоянка, игровые и детские площадки, благоустройство, озеленение дворовой и прилегаю­щей территории.

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