От уплаты налогов на сумму 1,4 млрд тенге уклонялся иностранец в Актау

Фото: пресс-служба АФМ

По информации пресс-службы АФМ, в Актобе суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя ТОО «Азия Баканас» Акыш М. и гражданина КНР Чена Гоцына по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в особо крупном размере на общую сумму почти 1,4 млрд тенге.

— Как установлено в ходе следствия, организатор Чен Гоцын по предварительному сговору с Акышом Муратом переоформил на последнего ТОО «Азия Баканас» за период с 2014 по 2020 годы. Они совершали фиктивные сделки с неблагонадежными поставщиками и уклонились от уплаты налогов, — пишут в распространенном пресс-релизе.

В пресс-службе добавили, что суд приговорил Чена Гоцына к 3 годам, а Акыша Мурата - к 4 годам лишения свободы. С них обязали взыскать сумму непоступивших налогов в солидарном порядке.