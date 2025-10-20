Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Алматы добилась возврата в собственность государства сельскохозяйственных земель площадью 72 гектара, незаконно находившихся во владении юридического лица, учредителем которого являлась иностранная компания, сообщает Kazpravda.kz

В надзорном органе установили, что участки, расположенные в элитной части города, использовались с нарушением требований Земельного кодекса, так как иностранные субъекты не могут владеть сельхозземлями на территории Казахстана.