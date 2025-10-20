Общая стоимость участков составляет почти 6 млрд тенге
Прокуратура Алматы добилась возврата в собственность государства сельскохозяйственных земель площадью 72 гектара, незаконно находившихся во владении юридического лица, учредителем которого являлась иностранная компания, сообщает Kazpravda.kz
В надзорном органе установили, что участки, расположенные в элитной части города, использовались с нарушением требований Земельного кодекса, так как иностранные субъекты не могут владеть сельхозземлями на территории Казахстана.
«По иску прокуратуры 16 июля специализированный межрайонный экономический суд города удовлетворил требования о возврате земель государству. 2 октября 2025 года апелляционная инстанция оставила судебный акт без изменения. Таким образом, земельные участки стоимостью 5,9 млрд тенге возвращены в государственную собственность», – говорится в информации.