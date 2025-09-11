Фото: ДП ВКО

Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, среди задержанных 19 человек являются иностранными гражданами, двое – жителями Усть-Каменогорска. Изъяты экскаваторы, бульдозер, дробильные установки и другое оборудование для добычи золотосодержащей руды и извлечения драгметаллов. Кроме того, изъяты слитки, которые могут содержать золото и другие ценные компоненты.

«По данному факту начато досудебное расследование. Следствием отрабатывается круг из более чем 20 лиц, возможных фигурантов противоправной деятельности. Ведется сбор доказательств, назначены необходимые экспертизы», - сообщили в департаменте.

По словам полицейских, незаконное недропользование несло потенциальную угрозу не только правопорядку, но и экологии региона.