Иностранца похитили в Алматы ради выкупа в 20 тысяч долларов

Фото пресс-службы ДП Алматы

Граждане Таджикистана похитили своего земляка в Алматы и требовали выкуп, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.



Об исчезновении гражданина Таджикистана М. 1991 года рождения в полицию сообщил его земляк. По словам мужчины, 13 августа его друг ушел на встречу и не вернулся.

Была создана следственно-оперативная группа. Уголовное дело зарегистрировали по статье "Похищение человека".

"В первую очередь было установлено, что М. похитили. Далее мы установили, что его держат взаперти на съемной квартире в Медеуском районе Алматы. При содействии полицейского спецназа проведена спецоперация. Задержаны шестеро граждан Таджикистана, которые похитили своего соотечественника, чтобы потребовать выкуп в 20 тысяч долларов. Они его избивали, и весь это процесс снимали на видео", – проинформировал начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы Жанат Нургалиев.

Отмечается, что подозреваемые взяты под стражу и водворены в ИВС.