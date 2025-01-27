Иностранцы смогут оформить ИИН в загранучреждениях Казахстана

Услугу будет оказывать МВД РК через консульства и представительства и МИД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Министерстве иностранных дел РК разработали пилотный проект по оказанию госуслуги «Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «ПАРАГРАФ»

Целью проекта является обеспечение благоприятных условий и возможности получения ИИН нерезидентами РК без необходимости посещения ими территории Казахстана.

Услугу будет оказывать МВД РК через загранучреждения (консульства и представительства) и МИД РК.

Для получения ИИН иностранный гражданин должен будет лично обратиться в загранучреждение Казахстана либо МИД и представить определенный перечень документов.

Срок оказания услуги - один рабочий день.

В случае принятия пилотный проект будет действовать по 31 декабря 2025 года.

Проект на публичном обсуждении до 6 февраля 2025 года.