​Инсценировка не удалась

После поступления в РОВД сообщения о грабеже в одном из ломбардов в селе Астраханка полицейские сразу же опросили 21-летнюю сотрудницу, по словам которой вечером неизвестные лица ворвались в помещение, ударили ее по голове, забрали из кассы золотые изделия и большую сумму денег, после чего скрылись с места преступления.

Опрошены были также знакомые и друзья девушки. И вот тут-то у полицейских возникли сомнения в правдивости потерпевшей. Выяснилось, например, что у молодой особы, как только она устроилась на работу в ломбард, сразу появились «лишние» деньги, а кроме того, она стала часто выезжать в столицу.

Охранник торгового дома, в котором находился ломбард, тоже рассказал интересные подробности. В тот день девушка несколько раз выносила мусорное ведро на заднюю часть двора, делая уборку у себя в офисе.

В ходе следствия сотрудники полиции установили, что именно в мусорном ведре девушка вынесла украденные деньги и драгоценности. Обмотав их скотчем, она закинула сверток на верхушку огромного сугроба, где впоследствии это вещественное доказательство и было найдено оперативниками. Также установлено, что подозреваемая, работая экспертом-оценщиком, подделывала залоговые билеты клиентов и их подписи, после чего присваивала себе деньги. Кроме того, похищала невыкупленные золотые изделия и пересдавала их в ломбарды Астаны по более высокой цене. Длилось это с июля прошлого года.

Девушка призналась в со­деянном.