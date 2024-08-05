Интерес к табаку у казахстанских фермеров упал почти до нуля – аналитики

Статистика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В этом году посевы табака остались только в личных хозяйствах у населения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2024 году крестьянские/фермерские хозяйства и ИП заняли под культуру всего 1 га, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DATA HUB

Уточняется, что такой объем равноценен 100 на 100 метров. В прошлом именно на этот сегмент приходилось по 90% всех засеянных табаком земель, некогда — тысячи гектаров.

В этом году посевы табака остались только в личных хозяйствах у населения (30,6 га), и общий показатель в итоге упал почти в 10 раз.

Сам тренд на уход от табака – не новость: он соотносится с обязательствами РК в рамках антитабачной конвенции ВОЗ, ратифицированной еще в 2003 году. Но таких низких уровней, как сейчас, еще не бывало. Так, 10 лет назад речь шла в общей сложности про 541 га, 20 лет назад – про 6,8 тыс. га.

«Если выращивание табака, кажется, уходит в прошлое, то про потребление табака такого не скажешь. В 2023 году табак курило примерно 19% казахстанцев старше 15 лет, показывал опрос БНС. Десять лет назад ВОЗ насчитала 22,9%, с учетом бездымного табака», – заключили аналитки DATA HUB.

Ранее в КГД предупредили о росте минимальных розничных цен на табачные изделия.

#статистика #табак #посевы

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