Интересные факты о V Всемирных играх кочевников

ВИК - 2024
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Венера Баталова
корреспондент

В минувшую пятницу в Астане торжественно завершились 5-е Всемирные игры кочевников

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 8 по 13 сентября в столице прошли V Всемирные игры кочевников. Около 2 500 спортсменов из почти 90 стран мира в течение недели соревновались в традиционных кочевых видах спорта, разыгрывая 97 комплектов медалей. Минтуризма и спорта представило интересные факты и цифры об этой уникальной Олимпиаде кочевников, передает Kazpravda.kz     

Сколько медалей у Казахстана?

Национальная сборная Казахстана за 6 дней соревнований завоевала 43 золотых, 32 серебряных и 37 бронзовых медалей, всего 112 медалей, заняв первое место в общекомандном зачете. Спортсмены из 33 стран завоевали медали, среди которых есть также представители Канады и Мексики.

Сколько спортсменов участвовали в казак куреси?                                     

В соревнованиях по казак куреси приняли участие 294 спортсмена из 44 стран. Популярность этого национального вида спорта растет, а среди победителей – спортсмены не только из соседних стран, но и из Европы: Италии, Польши, Венгрии и Нидерландов.

Самый популярный вид спорта

Наибольшее внимание на 5-ых Всемирных играх кочевников привлекли соревнования по кокпару и кокбору. Финальные гонки на ипподроме «Казанат» собрали 20 тысяч зрителей, по 10 тысяч на каждый финал.

Страны с наибольшим числом участников

После Казахстана, Кыргызстан представил самую большую команду – 172 спортсмена.

Самым молодым спортсменом стал 10-летний Хамза Амангелди, участвовавший в аламан байге.

Самым старшим участником был 80-летний испанец Соледад Хименес Каррион, который соревновался в традиционной стрельбе из лука.

Волонтеры Игр

В организации Игр участвовали 1 600 волонтеров, в том числе 20 иностранных.

Количество лошадей и птиц

На V  Всемирных играх кочевников использовалось 499 лошадей, 100 из которых принадлежали казахстанской сборной. Для спортсменов из других стран было арендовано 300 лошадей, а Кыргызстан предоставил 91 лошадь, Узбекистан – 8.                    

В соревнованиях также участвовал 41 вид птиц, из которых 9 принадлежали Казахстану, а 24 – другим странам, предоставленные Федерацией птицеводства.

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