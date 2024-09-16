Интересные факты о V Всемирных играх кочевников

В минувшую пятницу в Астане торжественно завершились 5-е Всемирные игры кочевников
С 8 по 13 сентября в столице прошли V Всемирные игры кочевников. Около 2 500 спортсменов из почти 90 стран мира в течение недели соревновались в традиционных кочевых видах спорта, разыгрывая 97 комплектов медалей. Минтуризма и спорта представило интересные факты и цифры об этой уникальной Олимпиаде кочевников, передает Kazpravda.kz
Сколько медалей у Казахстана?
Национальная сборная Казахстана за 6 дней соревнований завоевала 43 золотых, 32 серебряных и 37 бронзовых медалей, всего 112 медалей, заняв первое место в общекомандном зачете. Спортсмены из 33 стран завоевали медали, среди которых есть также представители Канады и Мексики.
Сколько спортсменов участвовали в казак куреси?
В соревнованиях по казак куреси приняли участие 294 спортсмена из 44 стран. Популярность этого национального вида спорта растет, а среди победителей – спортсмены не только из соседних стран, но и из Европы: Италии, Польши, Венгрии и Нидерландов.
Самый популярный вид спорта
Наибольшее внимание на 5-ых Всемирных играх кочевников привлекли соревнования по кокпару и кокбору. Финальные гонки на ипподроме «Казанат» собрали 20 тысяч зрителей, по 10 тысяч на каждый финал.
Страны с наибольшим числом участников
После Казахстана, Кыргызстан представил самую большую команду – 172 спортсмена.
Самым молодым спортсменом стал 10-летний Хамза Амангелди, участвовавший в аламан байге.
Самым старшим участником был 80-летний испанец Соледад Хименес Каррион, который соревновался в традиционной стрельбе из лука.
Волонтеры Игр
В организации Игр участвовали 1 600 волонтеров, в том числе 20 иностранных.
Количество лошадей и птиц
На V Всемирных играх кочевников использовалось 499 лошадей, 100 из которых принадлежали казахстанской сборной. Для спортсменов из других стран было арендовано 300 лошадей, а Кыргызстан предоставил 91 лошадь, Узбекистан – 8.
В соревнованиях также участвовал 41 вид птиц, из которых 9 принадлежали Казахстану, а 24 – другим странам, предоставленные Федерацией птицеводства.