Интересы сельчан многогранны

Жителя райцентра Мартук и финалиста областного конкурса сельских мастеров-предпринимателей Аркадия Гогеля давно привлекало гончарное дело. Но никак не находилось времени для воплощения мечты.

Отработав водителем 35 лет и устроившись охранником в Мартукское лесное хозяйство, он, наконец, получил возможность заняться любимым делом. Не имея рядом знающего человека, гончар из Мартука нашел нужную информацию в Интернете, по крупицам собрал практические советы.

Начал с того, что обошел окрестности села в поисках нужной глины. Обрадовался, когда возле местной речки Аксу обнаружил глиняное сырье, подходящее по кислотности и жирности.

Из подручных материалов Аркадий смастерил гончарный круг, приспособив для производства в том числе старую стиральную машинку. Большая железная бочка стала основой муфельной печи. Во дворе отделил специальное помещение для складирования глины.

Теперь дает волю фантазии: руки сами решают, что начнет «вырисовываться» на этот раз. Изделия из крутящегося глиняного цилиндра возникают спонтанно. Если стенки оказались тонкими, то будет тарелочка. Если толстыми, то горшочек. В эти минуты у начинающего мастера нет и мысли о доходе, для него важно пережить сам момент рождения вещи, которая однажды обретет хозяина и станет для него источником позитивных впечатлений.

Готовое изделие сушит около недели. Далее следуют обжиг, вымачивание в коровьем молоке, чтобы заполнить все поры. И вот – повторный обжиг и финальное покрытие пчелиным воском.

– Знаю, что в Актобе есть гончарная школа, но решил пойти своим путем. Посуду выпускаю по старинной технологии, как ее делали еще наши прадеды. Покупатели находятся по «сарафанному» радио. Одна женщина купит, покажет другой, та – третьей, – рассказывает предприимчивый гончар.

Аркадий Гогель стал финалистом областного конкурса «Бір ауыл – бір өнім» («Одно село – один продукт»), хотя его увлечение еще рано называть бизнесом. Для этого нужен стартовый капитал не сто тысяч тенге, как нынче, а примерно полтора миллиона – профессиональное оборудование стоит недешево.

Своя история у следующей финалистки конкурса – Айданы Сагынгали из Иргиза. После архитектурного колледжа рукодельница продолжила профессиональное образование в Актюбинском региональном университете имени Кудайбергена Жубанова. Первые семь лет преподавала в художественной школе. Полученные знания художника-дизайнера пригодились при открытии собственного салона красоты. В предпринимательстве – 13 лет. Новое увлечение определилось во сне.

– В тот день мне очень нездоровилось. Когда уснула, начались видения, где мне как будто показывали, как нужно работать с войлоком. Проснулась здоровой, но с тех пор именно сны «дают инструкции». Хотя никогда до этого момента не брала в руки валяную шерсть. Первая вещь, а это жилетка для маленькой дочери, получилась как-то сразу. Когда случаются перерывы в работе, снова начинаю видеть сны и берусь за заказы. Узоры, детали, эскиз – уже в голове, – откровенничает Айдана.

Неожиданное ремесло открыло новые возможности. Ее пригласили в Актобе, чтобы дать серию мастер-классов. Среди ее учениц есть даже иностранки. Параллельно стала интересоваться символикой, полученные знания помогают в творчестве.

В работе она использует готовую шерсть мериноса, которую покупает в Таразе.

Опытная предпринимательница находит клиентов повсюду, ведь она всегда одевается в одно из своих этнических изделий. Свои наряды выставляет также на личной страничке в Instagram. Шерстяная одежда ручного изготовления сразу вызывает интерес, за которым следуют заказы на беретки, тюбетейки, кардиганы, жилеты, палантины. Сейчас мастерица пробует себя в изготовлении туфелек.

– Национальные вещи сейчас в моде, в них ты всегда оригинальна, неповторима. Думаю, мое рукоделие подходит под проект «Одно село – один продукт», нужно только продумать схему, распределить, кто и чем именно будет заниматься. Одни женщины могут готовить войлок, другие прорабатывать эскизы, третьи создавать готовые вещи, – размышляет мастерица.

Замыкает тройку финалистов конкурса Ердибек Молдагереев. Житель села Маржанбулак Алгинского района занялся разведением перепелок, когда у него родился долгожданный ребенок. 16 лет они с женой Асем лелеяли мечту, и вот она сбылась после того, как, признаются супруги, в своем ежедневном рационе они стали употреблять мясо и яйца крохотных курочек.

Чтобы поставить их разведение на поток, супруги год посвятили подготовке. Построили сарай, оборудовали его по всем правилам, купили инкубатор, запаслись кормами. Хорошим подспорьем стала госпрограмма «Ауыл аманаты».

– Теперь ежедневно получаем до полутора тысяч яиц от двух с половиной тысяч несушек и петухов. Нужно знать, что пищевые яйца производятся без петуха, на комбикормах. Наши – инкубационные. Если средняя температура человека 36,6 градуса, то у перепелов – 42. Они не болеют, их продукция гипоаллергенна. Это суперские птицы! Недавно в нашем ассортименте появились маринованные яйца, эта продукция и вывела нас в победители конкурса, – рассказал Ердибек.

По-разному относятся односельчане к его увлечению. Среди скептически настроенных бытует мнение, что это накладно. Да, корм дорогой, поэтому птицевод планирует с лета следующего года самостоятельно его заготавливать. В планах – увеличить стаю до восьми тысяч перепелок.

– Моя команда состоит из трех человек: это я, мой отец и жена. Сам шестой год работаю мастером-механиком производственного цеха АЗФ. Справляться с большой нагрузкой помогает военная закалка: 14 лет служил водителем-механиком БТР в батальоне оперативного назначения. Стараясь все успевать, мотивирую себя тем, что надо дело делать – и все! Работаю на результат, – излучает уверенность Ердибек, показывая на эмблему на своей футболке, где латинскими буквами написано Natige – «результат».

В этом году победителям проекта «Бір ауыл – бір өнім» вручили сертификаты и памятные статуэтки. Возможно, организаторы смогут обеспечить финансовую поддержку в следующем году, при этом не будут забыты прежние финалисты.

– Проект НПП «Одно село – один продукт» – стимул для развития производства местных товаров и услуг, объединения производителей, использующих только местное сырье. В нынешнем году на конкурс, специально организованный в рамках проекта, поступило 28 заявок. Мы готовы обеспечить предпринимателям маркетинговое сопровождение, включая разработку дизайна упаковки, продвижение в социальных сетях, поиск потенциальных рынков сбыта, – заверил директор РПП «Атамекен» Дидар Боранкулов в ходе подведения итогов конкурса.

В рамках награждения была организована мини-выставка продукции и изделий полуфиналистов проекта «Одно село – один продукт». Также состоялось подписание меморандумов, в том числе между областным управлением предпринимательства и региональной палатой предпринимателей для претворения в жизнь совместных проектов, содействия инновационной дея­тельности и обучения начинающих предпринимателей.