Интернациональная постановка «Летучей мыши» стала «гвоздем» XII фестиваля оперетты и мюзикла DosStar
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Елена Ульянкина
В Караганде фестиваль оперетты и мюзикла DosStar давно стал самым ожидаемым музыкальным праздником осени. В этом году он состоялся в двенадцатый раз. Здесь можно не только насладиться прекрасной музыкой Штрауса, Кальмана и Верди, но и увидеть талантливых артистов из ближнего и дальнего зарубежья. В этом году на фестиваль приехали гости из Азербайджана, Беларуси, России, Узбекистана и Франции.