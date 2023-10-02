Интернациональная постановка «Летучей мыши» стала «гвоздем» XII фестиваля оперетты и мюзикла DosStar

Культура
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Елена Ульянкина

В Караганде фестиваль оперетты и мюзикла DosStar давно стал самым ожидаемым музыкальным праздником осени. В этом году он состоялся в двенадцатый раз. Здесь можно не только насладиться прекрасной музыкой Штрауса, Кальмана и Верди, но и увидеть талантливых артистов из ближнего и дальнего зарубежья. В этом году на фестиваль приехали гости из Азербайджана, Беларуси, России, Узбекистана и Франции.

– Мы также вели переговоры с театрами Италии, Польши и Таджикистана. Их представители собирались приехать на наш фестиваль, но, к сожалению, планы неожиданно поменялись, – отметил организатор мероприятия, директор Карагандинского академического театра музыкальной комедии Амантай Ибраев.

Фестиваль длился три дня. На его открытии выступили артисты Казахского национального театра оперы и балета им. Абая, представившие публике ритм-рок-балет Алексея Рыбникова «Юнона и Авось». Главные роли в нем исполнили ведущие артисты театра Жанель Тукеева и Азамат Аскаров. На языке танца они рассказали печальную историю любви русского путешественника Николая Резанова и дочери коменданта крепости Сан-Франциско Марии Кончиты Аргуэльо де ля Консепсьон.

Главным событием фестиваля стала интернациональная постановка оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь». В ней участвовали солисты из четырех стран. Партию Генриха Айзенштайна исполнил солист из Санкт-Петербурга Олег Корж. Директора тюрьмы Франка сыграл белорусский артист Антон Заянчковский. В роли лесничего предстал карагандинец Андрей Панкин. Партия учителя пения Альфреда досталась солисту из Узбекистана Суръату Артыкову.

– Я с удовольствием согласился играть в «Летучей мыши», потому что с нее начиналась моя творческая карьера, – рассказал солист Ташкентского государственного театра музыкальной комедии Суръат Артыков. – Обычно Альфред – это скромный влюбленный юноша, тенор. А мы в Ташкентском театре сломали этот стереотип и представили Альфреда мужчиной, который ухлестывает за богатыми девушками. Нашей публике и артистам нравятся такие эксперименты.

Роль Розалинды в фестивальной «Летучей мыши» сыграла солистка Новосибирского музыкального теат­ра Вероника Гришуленко. Она родом из Петропавловска, где окончила музыкальное училище, а потом уехала в Россию учиться в консерватории. Отметим, что Вероника Гришуленко в 2006 году стала обладательницей Национальной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль». С этим достижением у нее связана история, идущая из детства.

– Сколько себя помню, всегда мечтала стать артисткой, – рассказала солистка Новосибирского музыкального театра. – И вот, когда мне было 12 лет, в Петропавловск на гастроли приехал Лев Лещенко. На творческой встрече он сказал всем присутствующим, что может прослушать нас и дать рекомендации, если заметит талант. Я воспользовалась этой возможностью, спела романс «Белой акации гроздья душистые». Он послушал меня и сказал: «Девочка, забудь о том, что ты будешь артисткой! Иди лучше в спорт. У тебя ноги длинные».

Но Вероника занятия вокалом не бросила и продолжала идти к своей мечте. Прошло много лет, и вот она – лауреат престижной премии.

– Объясню, в чем парадокс, – продолжила артистка. – Когда мне вручили «Золотую маску», я села на свое мес­то в зрительном зале и слышу слова ведущей: «А сейчас для вас, Вероника, поет народный артист России Лев Лещенко!» Мне было приятно. И еще мне хотелось подойти к нему и сказать, что я – та девочка, которую вы когда-то не оценили. Но не получилось – Лев Валерианович быстро ушел с мероприятия.

В заключительный день DosStar сос­тоялся гала-концерт, где выступили все участники фестиваля.

Зарубежные артисты отмечали, что им было легко и приятно работать друг с другом и с казахстанскими коллегами. Затруднений не вызвала и совместная постановка «Летучей мыши», хотя ее готовили в очень короткие сроки. В чем секрет? В том, что оперетта Иоганна Штрауса – это нестареющая классика. Ей уже почти 150 лет, но она есть в репертуаре практически каждого музыкального театра.

– Такие интернациональные фестивальные спектакли – это добрая европейская традиция, которая пришла в наши страны и закрепилась, – отметил главный дирижер Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Андрей Алексеев. – Что нам это дает? Это очень теплые творческие встречи. Мы знакомимся, обмениваемся опытом, узнаем, какие у кого достижения и планы. Мы «питаемся» друг от друга и в этом общении находим свое развитие. Ведь мы, артисты, не перестаем учиться до конца своих дней.

#театр #Мюзикл DosStar

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Интернациональная постановка «Летучей мыши» стала «гвоздем» XII фестиваля оперетты и мюзикла DosStar
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