Интернет-мошенники активизировались

Закон и Порядок
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

На заседании коллегии прокуратуры региона говорили о мерах противодействия злоумышленникам, пытающимся при помощи технических средств и Всемирной паутины обманным путем завладеть чужими деньгами. Прокурор области Нургалым Абдиров отметил факт активизации интернет-мошенников в пос­леднее время. Рассмотрены промежуточные результаты работы межведомственной группы Cyberpol и telegram-бота CyberShekteuTaraz, которые созданы по инициативе надзорного органа для более эффективных действий против правонарушителей.

фото предоставлено прокуратурой области

По словам прокурора области, в результате принятых в прошлом году совместных мер удалось увеличить раскрываемость преступлений до 33%, заблокировать 346 подозрительных банковских счетов благодаря сотрудни­честву с Antifrod-Center Нацио­нального банка. Платформа обеспечивает защиту средств граждан от мошеннических операций, оперативное реагирование на подобного рода транзакции и их своевременную блокировку.

Выявлены два SIM-бокса, использовавшихся мошенниками для осуществления удаленных звонков. В частности, 11 февраля совместно с АО «Казахтелеком» и АО «Kcell» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Таразе выявлено одно такое устройство с установленными 128 SIM-картами оператора Tele-2, задержан гражданин Российской Федерации. С помощью бота CyberShekteuTaraz заблокированы 225 номеров телефонов, сайтов, сомнительных ссылок и рекламных объявлений.

При этом Нургалым Абдиров негативно оценил 76 фактов укрытия преступлений, связанных с интернет-мошенничеством. В отношении ряда сотрудников полиции возбуждены уголовные дела. Также в связи с растущими вызовами участники заседания обсудили необходимость привлечения специалистов в области компьютерных технологий и криптовалюты.

#мошенничество #прокуратура #интернет #CyberPol

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