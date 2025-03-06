Интернет-мошенники активизировались

По словам прокурора области, в результате принятых в прошлом году совместных мер удалось увеличить раскрываемость преступлений до 33%, заблокировать 346 подозрительных банковских счетов благодаря сотрудни­честву с Antifrod-Center Нацио­нального банка. Платформа обеспечивает защиту средств граждан от мошеннических операций, оперативное реагирование на подобного рода транзакции и их своевременную блокировку.

Выявлены два SIM-бокса, использовавшихся мошенниками для осуществления удаленных звонков. В частности, 11 февраля совместно с АО «Казахтелеком» и АО «Kcell» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Таразе выявлено одно такое устройство с установленными 128 SIM-картами оператора Tele-2, задержан гражданин Российской Федерации. С помощью бота CyberShekteuTaraz заблокированы 225 номеров телефонов, сайтов, сомнительных ссылок и рекламных объявлений.

При этом Нургалым Абдиров негативно оценил 76 фактов укрытия преступлений, связанных с интернет-мошенничеством. В отношении ряда сотрудников полиции возбуждены уголовные дела. Также в связи с растущими вызовами участники заседания обсудили необходимость привлечения специалистов в области компьютерных технологий и криптовалюты.