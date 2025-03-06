Интернет-мошенники активизировались
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На заседании коллегии прокуратуры региона говорили о мерах противодействия злоумышленникам, пытающимся при помощи технических средств и Всемирной паутины обманным путем завладеть чужими деньгами. Прокурор области Нургалым Абдиров отметил факт активизации интернет-мошенников в последнее время. Рассмотрены промежуточные результаты работы межведомственной группы Cyberpol и telegram-бота CyberShekteuTaraz, которые созданы по инициативе надзорного органа для более эффективных действий против правонарушителей.