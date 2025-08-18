Документ направлен на получение информации об активах лица, аффилированного с одним из субъектов Закона о возврате активов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по возврату активов Генпрокуратуры

Фото: Комитет по возврату активов Генеральной Прокуратуры РК

В рамках пилотного проекта по внедрению нового инструмента по поиску и возврату активов Интерпол выпустил первое «Серебряное уведомление» Республики Казахстан.

Напомним, что в прошлом году Казахстан в лице Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры вступил в состав рабочей группы Интерпола по внедрению вышеназванного пилотного проекта.

Его участниками являются более 50 стран, среди них Великобритания, Испания, Италия, Катар, Китай, Кувейт, Мальта, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Португалия, Россия, Сингапур, США, Франция, Швеция и другие.

В целом данный инструмент позволяет обмениваться информацией о незаконно приобретенных активах между всеми 196 государствами, входящими в состав Интерпола.

Им предоставлена возможность отслеживать, идентифицировать и получать сведения о незаконно приобретенных активах, включая движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства.

Если ранее Интерпол в основном фиксировал информацию о лицах, находящихся в розыске, то теперь внимание уделяется и активам, которые при наличии оснований могут быть подвергнуты различным мерам преследования по всему миру.

Комитет на постоянной основе принимает меры по расширению возможностей ведомства во внешнем контуре и совершенствованию механизмов возврата активов.