В церемонии открытия IX ежегодного заседания IFSWF приняли участие Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, председатель правления АО «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев, глава секретариата IFSWF Эдриан Орр.

Приветствуя участников мероприятия, Премьер-министр отметил значимость форума IFSWF, который проходит в Центрально-Азиатском регио­не впервые.

– Казахстан создает новую модель экономического роста, основанную на диверсификации, цифровой и технологичес­кой модернизации экономики, – сказал глава казахстанского Правительс­тва. – Мы предоставляем привлекательные инвестиционные возможности для инвесторов в таких приоритетных отраслях, как машинострое­ние, агропромышленный комплекс, логистика, нефтехимия, передовые технологии, туризм, а также ряде других отраслей. Фонду «Самрук-Казы­на» отводится важная роль в этой транс­формации. В структуру фонда входят крупнейшие высокопроизводительные активы страны стоимостью около 70 млрд долларов и представляющие различные сферы экономики. «Самрук-Казы­на» работает в рамках долгосрочной стратегии Правительства Казахстана по модернизации национальной экономики, которая фокусируется на приватизации и рыночных реформах. Сегодня я бы хотел подчеркнуть готовность Правительства РК к открытому диалогу с международным сообществом инвесторов, – отметил Бакытжан Сагинтаев.

На повестке дня заседания IFSWF в Астане вопросы распределения активов и управления рисками на нестабильных мировых рынках, пятилетний сценарий по глобальным инвестициям для суверенных фондов и основные тренды цифровой экономики. Также на площадке форума в форма­те дискуссий будут обсуждены вопросы влияния суверенных фондов благосостояния на мировые рынки и роли членов IFSWF в формировании новых инвестиционных подходов и решений.

– Суверенные фонды благосостояния способны гарантировать стабильность и предоставление долговременного капитала глобальному рынку. Учитывая стремительно развивающиеся тенденции в технологиях и финансовые выгоды, связанные с долгосрочными инвестициями, суверенные фонды должны адаптироваться и меняться, чтобы оставаться ключевыми игроками глобального инвестиционного рынка. Радует приверженность членов IFSWF непрерывным инновациям и передовой практике, – сказал председатель секретариата IFSWF Эдриан Орр.

– Международный форум суверенных фондов благосостояния является отличной площадкой для сотрудничества и обмена знаниями. Тема нынешней ежегодной встречи «Изучая новые горизонты рынков» отражает глобальные инвестиционные настрое­ния, определяя актуаль­ные направления для новых рыночных и экологических тенденций, повышения эффективности, продвижения инноваций и преодо­ления цифрового неравенства. Среди ожидаемых результатов можно назвать разработку инновационных идей и способов принятия стратегических решений, развитие новых навыков и знаний для привлечения инвестиций, – отметил председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев.

В рамках мероприятия запланированы встречи членов IFSWF, интерактивные дискуссии и семинары, а также панельные сессии.

Как ожидается, по итогам заседания IFSWF в Астане АО «ФНБ «Самрук-Казына» подпишет рамочные меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с ведущими мировыми корпорация­ми и институтами развития. В том числе с итальянским фондом благо­состояния CDP Equity S.p.A, Всемирным банком, а также – транснациональной корпорацией General Electric.

IX ежегодное заседание IFSWF в Астане продлится до 7 сентября.