​Инвестиции от ЕБРР

– Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяют большое внимание сотрудничеству с ЕБРР. За прошедшие 27 лет объем инвестиций ЕБРР в Казахстан превысил 9 миллиардов долларов в свыше 260 проектов, – сказал Аскар Мамин.

По итогам переговоров между Правительством РК и ЕБРР подписан Меморандум о взаимопонимании по реализации Комплексной программы модернизации инфраструктуры здравоохранения в Казахстане.

– В Казахстане будут построены новые многопрофильные больницы в рамках Государственной программы развития здравоохранения на 2020–2024 годы. Мы приветствуем участие ЕБРР в модернизации инфраструктуры системы здравоохранения, – сказал Аскар Мамин.

Со своей стороны президент ЕБРР Сума Чакрабарти выразил заинтересованность в финансировании проектов модернизации инф­раструктуры здравоохранения РК.

Глава Правительства отметил важность участия ЕБРР в реализации крупнейшего проекта в сфере государственно-частного партнерства в Казахстане – строительстве Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД).

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества по реализации в Казахстане проектов государственно-частного партнерства в сферах жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, возобновляемых источников энергии.