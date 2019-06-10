Инвестор тянется к земле

На очередном заседании регионального совета области по привлечению инвестиций и улучшению делового климата были озвучены сразу три подобные инициативы: по строительству откормплощадки КРС, инкубатора для домашней птицы и молочно-товарной фермы.

– Благодаря политике, проводимой Елбасы, в стране сложился хороший инвестиционный климат­, ежегодно увеличивается приток финансов. В 2018-м в регионе рост вложений в основной капитал составил 453 миллиарда тенге, в том числе на 68,6% увеличился объем внешних инвес­тиций, – отметил аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов. – С прошлого года мы провели 7 заседаний совета инвесторов, одобрили 16 проектов на 69 миллиардов тенге, будет создано свыше 1 100 новых постоянных рабочих мест. В основном это проекты в сферах обрабатывающей промышленности, переработки продукции сельского хозяйства.

Создание откормочных площадок – важнейшее направление бизнеса в области, специализирующейся на животноводстве. Строительство такого объекта уже начато в Казталовском районе. Проект стоимостью 2,5 млрд тенге реализует ТОО «Мясная индустрия». Здесь будет содержаться 5 тыс. голов КРС, открыто 100 рабочих мест.

Новая инициатива будет реализована и в Таскалинском районе. Откормом бычков и реализацией мяса планирует заняться ТОО «Taskala-Et BKO», вложив собственные средства в размере 1,3 млрд тенге.

По словам директора компании Нуртая Жумашева, мощность предприятия превысит 5 тыс. голов КРС в год. Бизнесу способствуют наличие обширных пастбищных угодий для содержания скота, низкая себестоимость производства кормов и перепроизводство зерновых, что обещает обеспечить высокую рентабельность. Немаловажными факторами являются также устойчивый спрос на говядину и удобное географическое расположение.

В ближайшем будущем инвес­тор планирует реализовывать мясную продукцию через торговые сети Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей, но пока занимается вопросом определения земельных участков под строительство и посев кормовых культур, разрабатывает проектно-сметную документацию.

Животноводством, только уже молочного направления, интересуется и другой бизнесмен. К слову, до этого он занимался откормом скота на убой. Представитель ТОО «West Agro Milk» предложил на обсуждение членам совета по инвестициям проект молочно-товарной фермы на 240 дойных коров в Сырымском районе. Две трети средств, а это ни много ни мало 1 млрд тенге, компания готова направить из собственных резервов, остальные – в виде банковского займа. Кроме молока предприятие намерено выпускать сырную продукцию, а также мясо.

Заместитель директора ТОО Нуртай Калиев подчеркивает, что производство молока будет происходить с использованием высокотехнологичного оборудования. Проектом предусматривается не только строительство коровника общего содержания и сопутствующих объектов, но и создание собственной кормовой базы: окрестные поля будут засеиваться кукурузой и кормовыми травами.

– На первом этапе реализации проекта товарное молоко мы собираемся отправлять местным переработчикам в близлежащие районы, – рассказал Нуртай Калиев. – Экологической чистоты и низкой себестоимости предстоит достичь за счет использования современного доильного оборудования.

На этапе строительства инвес­тор собирается трудоустроить около 40 человек, а в период экс­плуатации – 18.

– Это третий проект молочно-товарной фермы, рассмотренный на комиссии по инвестициям, – отметил Алтай Кульгинов. – Кресть­янское хозяйство «Аманат» в Бурлинском районе практически завершает строительство фермы, уже обучает людей. Второй проект – Ringo-Milk – реализуется в Теректинском районе. Инвестор раньше работал в нефтегазовой сфере, сейчас держит откормплощадку почти на тысячу голов. Приобрел земельные участки у частников, две роботизированные дождевальные установки, посеял кормовые.

Перспективным является и проект индивидуального предпринимателя Избасара Кенжалиева из Таскалинского района, который хочет организовать в своем селе инкубатор для домашней птицы – цыплят, утят и гусят. Бизнесмен уверен: его продукция будет востребована не только в ЗКО, но и в соседней Атырауской области. 500 млн тенге он планирует взять в кредит, а также готовится принять участие в земельном аукционе.

Кроме животноводческих проектов в регионе в нынешнем году начнется строительство тепличного комплекса ТОО «World Green Company». Сумма инвестиций соста­вит 13 млрд тенге. В теплицах будут выращивать востребованные круглогодично огурцы и помидоры. Поставщиком комплекса под ключ является голландская компания – лидер в промышленном выращивании сельскохозяйственной продукции.