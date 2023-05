Международная конференция крупнейших инвесторов в инфраструктурные и ESG-проекты проводится в рамках

46-го ежегодного собрания представителей стран – участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (Association of Development Financial Institutions of Asia and Pacific – ADFIAP).