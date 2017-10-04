​Иорданская пилюля

АО «НК «Kazakh Invest» окажет содействие иорданской транснациональной компании

Hikma Pharmaceuticals Plc. и другим зарубежным инвесторам, подписавшим в Астане контракт между Комитетом по инвестициям Министерства по инвес­тициям и развитию РК и АО «Хикма СНГ» на строительство

под Алматы в индустриальной зоне «Алатау» завода по выпуску фармацевтических препаратов.

Над этим проектом Hikma Pharmaceuticals Plc. начала работу два года назад. Компания намерена выпускать в Казах­стане фармацевтическую продукцию мирового уровня, что позволит снизить зависимость нашей страны от импорта медикаментов. Их ассортимент будет включать сердечно-сосудистые препараты, антибиотики общего назначения, препараты для лечения заболеваний центральной нервной системы, онкологии и другие.

Иорданские инвесторы уже получили земельный участок в индустриальной зоне «Алатау», подписали с ТОО «СК-Фармация» эксклюзивный контракт сроком на 10 лет на производство и поставку лекарств. Строительство завода будет полностью профинансировано иностранными инвесторами.

По словам заместителя председателя правления АО «НК «Kazakh Invest» Нурсултана Джиен­баева, «этот проект находится под особым контролем уполномоченного органа, поскольку осуществляется в рамках объявленного Главой государства «Плана нации» по вопросам привлечения транс­национальных компаний и создания экспорт­ной продукции в Казахстане».