IPO – в чем суть?

Колонка обозревателей
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Самат Бейсембаев

В последнее время фондовая биржа Казахстана развивается быстрыми темпами, и уже многие граждане понимают, что это такое, и хотя бы краем уха слышали о ценных бумагах. В том числе многие в курсе, для чего приобретаются акции.

Да, это инвестиционный инструмент, который может дать большую прибыль в будущем. Однако возникает противоположный вопрос: зачем компании выпускают эти самые акции? С этим-то и разберемся.

К слову, это называется IPO – Initial Public Offering (первоначальное публичное предложение).

В первую очередь выпуск этих ценных бумаг дает корпорациям возможность исполнить важную задачу по увеличению капитала, а значит, получить мощный финансовый поток для роста и развития, закрыть или начать какие-то проекты и так далее. Альтернативой этому служит кредит, однако в этом случае займы надо отдавать, плюс платить проценты. К тому же при высоком уровне обязательств платежеспособность компании снижается, есть риск банк­ротства.

В случае же с деньгами от продажи акции долга не возникает. Акционеры получают часть прибыли в виде дивидендов. Если прибыли нет, дивиденды не вып­лачиваются. Риск банкротства компании гораздо меньше, чем в случае, когда есть просроченная задолженность.

Чаще всего к данному инструменту прибегают молодые компании, стартапы, которым сложнее найти инвесторов.

Еще одна причина заключается в улучшении репутации. Выпуск акций считается престижным событием для компании. Об этом упоминают в СМИ, люди начинают больше узнавать бренд. Процедура становления публичной повышает прозрачность, что в свою очередь говорит о надежности и стабильности компании, ее соответствии международным стандартам, в том числе в рамках корпоративного управления и отчетности.

Например, в конце 2022 года «КазМунайГаз» привлек 153 млрд тенге. Данное размещение является частью программы «Народное IPO», которое связано с планами и заявлениями Казахстана об открытии доступа населения к нефтегазовым активам и повышении финансовой грамотности.

Также этот шаг помогает компаниям объективно оценить бизнес. В целом компаниям очень сложно провести самостоятельную оценку. Для этого нанимаются специализированные оценочные организации, что зачастую обходится в копеечку. После выхода на биржу стоимость бизнеса формируется сама на основе спроса и предложения, ее еще называют капитализацией, или Market cap. Это также помогает фирмам строить свои долгосрочные планы, менять стратегии и прочее.

Нельзя исключать и спекулятивную часть. Например, когда акции продаются ниже оценки компании, корпорация может покупать свои собственные акции по более доступной цене и продавать их по более высокой ставке, получая краткосрочную прибыль.

В некоторых случаях основные акционеры корпорации могут захотеть продать свои акции во время бедствия.

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#акции #IPO #Народное IPO #фондовые биржи

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