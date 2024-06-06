IPO – в чем суть? Колонка обозревателей 6 июня 2024 г. 1:13 89 Самат Бейсембаев В последнее время фондовая биржа Казахстана развивается быстрыми темпами, и уже многие граждане понимают, что это такое, и хотя бы краем уха слышали о ценных бумагах. В том числе многие в курсе, для чего приобретаются акции. Да, это инвестиционный инструмент, который может дать большую прибыль в будущем. Однако возникает противоположный вопрос: зачем компании выпускают эти самые акции? С этим-то и разберемся. К слову, это называется IPO – Initial Public Offering (первоначальное публичное предложение). В первую очередь выпуск этих ценных бумаг дает корпорациям возможность исполнить важную задачу по увеличению капитала, а значит, получить мощный финансовый поток для роста и развития, закрыть или начать какие-то проекты и так далее. Альтернативой этому служит кредит, однако в этом случае займы надо отдавать, плюс платить проценты. К тому же при высоком уровне обязательств платежеспособность компании снижается, есть риск банкротства. В случае же с деньгами от продажи акции долга не возникает. Акционеры получают часть прибыли в виде дивидендов. Если прибыли нет, дивиденды не выплачиваются. Риск банкротства компании гораздо меньше, чем в случае, когда есть просроченная задолженность. Чаще всего к данному инструменту прибегают молодые компании, стартапы, которым сложнее найти инвесторов. Еще одна причина заключается в улучшении репутации. Выпуск акций считается престижным событием для компании. Об этом упоминают в СМИ, люди начинают больше узнавать бренд. Процедура становления публичной повышает прозрачность, что в свою очередь говорит о надежности и стабильности компании, ее соответствии международным стандартам, в том числе в рамках корпоративного управления и отчетности. Например, в конце 2022 года «КазМунайГаз» привлек 153 млрд тенге. Данное размещение является частью программы «Народное IPO», которое связано с планами и заявлениями Казахстана об открытии доступа населения к нефтегазовым активам и повышении финансовой грамотности. Также этот шаг помогает компаниям объективно оценить бизнес. В целом компаниям очень сложно провести самостоятельную оценку. Для этого нанимаются специализированные оценочные организации, что зачастую обходится в копеечку. После выхода на биржу стоимость бизнеса формируется сама на основе спроса и предложения, ее еще называют капитализацией, или Market cap. Это также помогает фирмам строить свои долгосрочные планы, менять стратегии и прочее. Нельзя исключать и спекулятивную часть. Например, когда акции продаются ниже оценки компании, корпорация может покупать свои собственные акции по более доступной цене и продавать их по более высокой ставке, получая краткосрочную прибыль. В некоторых случаях основные акционеры корпорации могут захотеть продать свои акции во время бедствия. Все колонки автора #акции #IPO #Народное IPO #фондовые биржи