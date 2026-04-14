В 10 утра по Вашингтону в понедельник (14:00 по Гринвичу) наступил срок, установленный президентом США Дональдом Трампом для введения морской блокады иранских портов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Командование США в регионе пояснило, что не будет препятствовать проходу судов через Ормузский пролив в другие страны или из них. Тем не менее, цены на нефть снова превысили 100 долларов за баррель.

В первые минуты после формального начала блокады сообщений о задержании каких-либо торговых судов еще не поступало.

Британский Центр морских торговых операций (UKMTO), который через свой офис в Дубае занимается координацией взаимодействия военных кораблей и торговых судов в регионе Персидского залива, издал руководство для гражданских судов, согласно которому блокада касается всего иранского побережья - и в заливе, и за его пределами.

UKMTO сообщает, что более конкретные рекомендации, как именно блокада затронет торговые суда, будут выданы позже, по мере поступления информации.

Дональд Трамп вскоре после официального начала блокады написал в своей соцсети Truth Social, что иранский флот в целом потоплен, но у него остались боевые катера, и эти катера при попытке «приблизиться к нашей БЛОКАДЕ» будут немедленно уничтожены — так же, по словам Трампа, как в прошлом году уничтожались катера предполагаемых наркоторговцев в Карибском море и Тихом океане.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф сказал, что страна не «сдастся под угрозами», а Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что с военными судами, приближающимися к проливу, «будут жестко разбираться».

Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива после провала переговоров между США и Ираном в Исламабаде в минувшие выходные, на которых стороны не смогли согласовать дальнейшие действия и которые с самого начала представлялись многим аналитикам бесперспективными. Тем не менее, провал переговоров вынудил Трампа действовать.

Сначала американский лидер заявил о «блокировке всех без исключения судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или выйти из него», но позже объяснил, что это касается только судов, следующих в иранские порты или из них.

Центральное командование США (CENTCOM) в официальном уведомлении для моряков сообщило, что блокада будет осуществляться в Оманском заливе и Аравийском море к востоку от Ормузского пролива и распространяется на все суда, независимо от их флага.

«Любое судно, входящее в зону блокады или покидающее ее без разрешения, подлежит перехвату, перенаправлению и захвату, — говорится в уведомлении. — Блокада не будет препятствовать нейтральному транзитному проходу через Ормузский пролив по маршрутам, не связанным с Ираном. На нейтральные суда по-прежнему может распространяться право на досмотр и обыск с целью выявления контрабандных грузов. Гуманитарные грузы, включая продовольствие, медикаменты и другие товары, необходимые для выживания гражданского населения, будут пропускаться при условии их досмотра».

Утром в понедельник Персидский залив покинули два танкера, имеющие отношение к Ирану.

Представитель иранских вооруженных сил заявил государственным СМИ, что ограничения со стороны США являются «актом пиратства». Он пригрозил, что в случае угрозы иранским портам ни один порт в Персидском или Оманском заливах «не будет в безопасности».

С юридической, военной и экономической точек зрения блокада иранских портов американскими военными, как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, создает принципиально новую ситуацию и несет новые риски.

Разумеется, американские корабли не станут патрулировать акватории крупных иранских портов — это означает немедленно нарваться на атаку ракет или беспилотников. Вместо этого Centcom, командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке, скорее всего, будет выявлять, какие суда покинули иранские порты и кому они принадлежат, при помощи спутниковых снимков и другие разведывательных данных. Даже если транспондеры AIS (автоматической идентификационной системы) этих судов будут выключены, военные корабли США, курсирующие на относительно безопасном расстоянии от берега, без труда обнаружат их, как только те выйдут в Оманский залив, и перехватят.

Тегеран назвал это актом морского пиратства (хотя сам Иран обвиняют именно в этом за ограничение судоходства в Ормузском проливе) и пригрозил принять меры против соседних арабских портов в Персидском заливе.

И если нынешнее противостояние с Ираном объясняет стремление США останавливать танкеры под иранским флагом, непонятно, как блокада будет действовать в отношении судов нейтральных государств и особенно союзников Ирана — Китая и России.

Обыск судна формально является актом войны и, безусловно, крайне враждебным действием. Дипломатические последствия могут быть огромными, отмечает корреспондент Би-би-си Джо Инвуд, а китайские суда составляют значительную часть тех, кому удается пройти через Ормузский пролив.

Непонятно, как поддерживать блокаду, если Китай, у которого есть военная база в Джибути, решит сопровождать свои суда военными кораблями. И конечно, блокада портов иностранного государства — это прецедент, за которым в Пекине будут следить с особым вниманием и могут воспроизвести его в Южно-Китайском море, заблокировав тайваньские порты и досматривая идущие туда и оттуда суда.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль поддерживает морскую блокаду иранских портов.