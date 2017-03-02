​Иранский вектор

Форум собрал представителей деловых кругов, торгово-промышленных палат, а также госкомпаний, занимающихся стимулированием экспорта двух стран. В состав иранской делегации вошли представители государственных органов и бизнеса, в том числе Национального банка, Иранско-Казахстанского делового совета, Иранского государственного экспортно-кредитного агентства. С казах­станской стороны в конференции приняли участие представители ряда министерств, бизнес-сообщества и отраслевых ассоциаций. Участники встречи не скрывали большого интереса к «наведению мостов» между двумя странами и отмечали, что у экономического сотрудничества Астаны и Тегерана имеется огромный неиспользованный потенциал.

– Иран – это 18-я экономика мира с достаточно емким уровнем промышленного развития, высоким потребительским спросом и населением более 80 миллионов человек. Ежегодные показатели экономики растут. По данным международных экспертов, рост экономики Ирана в 2016 году составил 3%, в 2017–2018 годы прогнозируется 6–7%. Это говорит о том, что страна находится на в активной фазе роста и, соответственно, есть перспективы и потенциал для дальнейшего развития, – отметил в своем выступлении заместитель председателя правления национального агентства по экспорту и инвестициям KAZNEX INVEST Мейржан Майкенов.

Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Ираном по итогам 2016 года составил 596,4 млн долларов США. В свою очередь импорт в Казахстан из Ирана за этот период составил 45,6 млн долларов. В ходе конференции отмечалось, что в число перспективной продукции для экспорта из Казахстана на рынок Ирана входят изделия из металлов, продукты питания, продукция машиностроительной отрасли, химической промышленности и строительные материалы. Иран же готов увеличивать поставки в Казахстан продукции агропромышленного комплекса, строительные материалы, продукцию машиностроения.

Генеральный директор Иранско-Казахстанского делового совета Амир Абеди в своем обращении к участникам форума назвал символичным тот факт, что встреча состоялась в первый день весны, и выразил надежду, что это может стать началом нового этапа развития деловых отношений двух стран.

Председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов, обращаясь к представителям казахстанских деловых кругов, посоветовал желающим закрепиться на этом большом и растущем рынке, быть готовыми к тому, что им придется столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны Китая, стран Евросоюза и ОАЭ.