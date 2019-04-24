Ирригационные сети активно восстанавливают в Туркестане

Общество
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В Туркестане активно восстанавливают ирригационные сети. Одной из актуальных проблем в городе является доставка воды для полива деревьев, цветов и газонов, высаженных в знойное летнее время, передает Kazpravda.kz.   

Как сообщает пресс-служба акима города, для озеленения Туркестана, где в основном продолжительное, жаркое и сухое лето, в первую очередь необходимо улучшить ирригационную систему. 

С этой целью планируется провести капитальный ремонт малых каналов, прибывающих из нескольких направлений в город и провести лотковые арыки внутри города. На сегодня проведены работы по очистке канала Котырбулак, берущего свое начало из реки Карашык, протяженность которого составляет 5,2 км, а также установлено 7 мостов. В настоящее время из данного канала идет сброс 5-10 м3 воды в магистральный канал "Арысь-Туркестан".

Кроме того, введены в эксплуатацию малые каналы, высвобождаемые из магистрального канала "Арысь-Туркестан". Наряду с этим, проведен текущий ремонт скважины по ул. Казыбек би, установлен насос для подачи воды, решен вопрос с поливом деревьев по ул. Казыбек би через ирригационные арыки. Дополнительно в городе запланировано ввести в эксплуатацию 6 скважин для орошения деревьев, посаженных вдоль городских улиц.

Вместе с тем, в ближайшее время продолжится работа по восстановлению ирригационных сетей на основных улицах города. Напомним, в 2016-2018 годах на 17 городских улицах проведены работы по реконструкции арыков, протяженность которых составляет 70,2 км.

В текущем году на 47 центральных улицах намерены отремонтировать 54,1 км арыков. Более того, в духовно-культурной зоне и административно-деловом центре города, а также на прилегающих к ним
улицах запланировано проложить 100 км арыков. Все эти проекты направлены на улучшение экологии и климата Туркестана.










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