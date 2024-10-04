«Иртыш» и AKAS получили повышение в классе

По итогами третьего по значимости первенства страны победителями стали футбольные клубы AKAS из Алматы и павлодарский «Иртыш», которые уже в следующем сезоне будут выступать в Первой лиге. Напомним, розыгрыш Второй лиги проходил с 9 апреля по 1 октября.

Так, AKAS досрочно оформил чемпионство в конференции «Юго-Запад». Это произошло еще в матче 19-го тура, когда алматинцы в гостях одолели молодежную команду шымкентского «Ордабасы» со счетом 2:0. Таким образом за три тура до окончания первенства команда набрала 46 очков и стала недосягаемой для ближайших конкурентов.

Всего же в этом сезоне AKAS одержал 18 побед, один раз сыграл вничью и еще трижды уступил соперникам, набрав при этом 55 очков. Кроме того, игроки алматинского клуба отметились 56 забитыми мячами, а капитан команды и лучший бомбардир Второй лиги Сергей Гридин трижды был признан игроком месяца.

Отметим, что созданный в 2018 году ФК AKAS дебютировал во Второй лиге в прошлом году и занял шестое мес­то в конференции «Юго-Запад». Всего за два сезона подопечные Анатолия Зазули оформили историческое «золото» и завое­вали путевку в Первую лигу 2025 года.

Что касается победителя в конференции «Северо-Восток», то он стал известен лишь в последнем туре. В решающем матче 22-го тура «Иртыш» разгромил в гостях молодежную команду петропавловского «Кызылжара» со счетом 3:0.

Павлодарский клуб в этом сезоне одержал 18 побед, дважды сыграл вничью и еще дважды потерпел поражение. По итогам всех проведенных матчей подопечные Николая Гавриша набрали 56 очков и отправили в ворота соперников 70 мячей. Кроме того, нападающий клуба Арман Смаилов с 19-ю забитыми голами стал лучшим бомбардиром конференции «Северо-Восток».

Отметим, что возрожденный в конце прошлого года клуб – между прочим, в прошлом пятикратный чемпион Казахстана среди команд высшего дивизиона – в первый же сезон завоевал «золото» Второй лиги. Команда также получила право выступить в Первой лиге 2025 года.

Между тем в отечественном футболе произошло еще одно важное событие – Казахстанская федерация футбола фактически заново построила еще одно полноразмерное поле в рамках проекта «ALAÑ». Масш­табные работы по модернизации были проведены на трехтысячном стадионе «Достык» в городе Аксу Палодарской области. На объекте сдали в эксплуатацию соответствующее всем международным стандартам футбольное поле итальянского качества.

Торжественное открытие состоялось с участием акима Аксу Нурлана Дуйсенбинова, президента КФФ Адлета Барменкулова и партнеров проекта. Кроме того, амбассадор проекта, главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов провел для детей открытую тренировку, раздал автографы и подарки. На этом стадионе теперь проводят свои занятия около 200 воспитанников футбольного центра «Аксу», а в будущем местный клуб сможет тут проводить матчи в масштабах казахстанских турниров.

Напомним, что в рамках исполнения поручения Главы государства по развитию массового спорта КФФ в 2023 году запустила программу по реновации футбольных полей в Казахстане – «ALAÑ». Проект рассчитан на три года и реализуется при поддержке УЕФА. Генеральным парт­нером является одна из букмекерских компаний. Основная цель – повышение качества спортивной инфраструктуры и развитие массового футбола в стране. Всего в рамках проекта «ALAÑ» на 2023–2025 годы запланирована модернизация 20 футбольных полей в республике. Ранее в эксплуатацию были введены футбольные поля в Алматы, Шымкенте, Актобе, Петропавловске, Усть-Каменогорске, Аягозе и области Жетысу. Открытие следующих полей запланировано в регионах во второй половине октября этого года.