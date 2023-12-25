Искусство формирует духовность

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Александр Бри

В «Астана Опере» состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии Umai 2023.

 

фото пресс-службы МКИ РК

Национальная премия Umai нацелена на поддержку профессиональных творческих коллективов и отдельных деятелей искусства, а также призвана отметить значительные творческие успехи и выдающиеся достижения казахстанских артистов. Конкурс на ее присуждение Министерство культуры и информации проводит второй год.

Как отметила министр культуры и информации Аида Балаева, приветствуя участников церемонии, премия Umai имеет особое значение для нашей страны.

– Искусство играет важную роль в формировании духовности. Наш знаменитый писатель Мухтар Ауэзов говорил, что без изящного искусства нет осмысленного существования. Искусство действительно является основой для развития нации, а человек искусства играет важную роль в воспитании современного общест­ва, – подчеркнула она. – Глава государства стремится сформировать поколение, которое будет полно энтузиазма и сможет сделать нашу страну великой. Наше искусство и культура определяют общественное лицо. Президент постоянно подчеркивает и пропагандирует данный принцип. Это духовная политика, необходимая нам и будущему нашей страны. Это конечная цель всех инициатив и реформ, которые проводятся в Казахстане под руководством Президента. Государство оказывает всестороннюю поддержку тем, кто вносит весомый вклад в общее дело. Премия Umai является ярким проявлением такой поддержки, – сказала министр.

Подчеркнув, насколько важна и сложна духовная миссия по соз­данию высоконравственного, культурного и образованного общества, Аида Балаева отметила, что каждый, кто преуспел в ней, способен влиять на сердца и умы миллионов людей, дарить им свет духовности. И это, по мнению министра, относится ко всем участникам конкурса.

– Только вы, как люди, стремящиеся дарить красоту и любовь, можете в разных формах приобщать к прекрасному в том числе молодое поколение, многие представители которого в поисках жизненных смыслов часто сбиваются с правильного пути, – отметила министр, обращаясь к участникам церемонии. – Хочу призвать вас, не оставаясь в стороне, активно включиться в процесс формирования светского, зрелого и интеллектуального общества и тем самым внести посильную лепту в реализацию идеи и инициатив Главы нашего государства. Ибо премия Umai вручается не просто талантливым, но и социально ответственным деятелям.

Выразив уверенность, что Нацио­нальная премия Umai придаст новый импульс развитию отечественного искусства и подарит Казахстану новые имена, Аида Балаева вручила победителям заслуженные статуэтки и денежные сертификаты.

Обладателями премии Umai 2023 стали 29 лауреатов в номинациях «Театральное искусство», «Хореографическое искусство», «Музыкально-исполнительское искусство», «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», «Лучшее произведение изоб­разительного искусства».

#награждение #Астана Опера #Национальная премия #Umai 2023

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