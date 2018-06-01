​Искусство убеждать

О красноречии, умении изъяс­няться доступным языком собрались поговорить в стенах Верховного суда участники меж­дународной конференции «Судебная риторика: вопросы обучения и практики».

Открывая первую сессию, посвященную искусству убедительной и эффективной речи, Жакип Асанов подчеркнул, что главным продуктом судебной системы является судебный акт, но к его нынешнему воплощению много претензий. Ведь порой он написан таким сложным языком, что без участия юриста разобрать сказанное в нем невозможно. Поэтому недавно было введено новое правило – после оглашения вердикта судья обязан доступным языком, без применения узких юридических терминов, разъяснить сторонам, почему он принял такое решение.

Согласно официальной статис­тике, сегодня лишь 5% граждан не соглашаются с решением судей. Но тут есть свои нюансы.

По словам главы Верховного суда, при составлении статистики дела не «сортируются» на уголовные и гражданские, спорные и бесспорные, считают их вмес­те, что и дает красивые показатели. А между тем если убрать бесспорные дела, то почти 30% всех уголовных дел обжалуют, то есть каждый третий приговор. По граж­данским делам этот показатель достигает 20%. Жакип Асанов подчеркнул, что сейчас Казахстан в этом вопросе стремится к показателям других стран, где уровень обжалованных дел варьируется в пределах от 1%, как, например, в Германии, до эстонских 9%.