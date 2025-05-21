Испанская компания готова внести вклад в развитие водной инфраструктуры Казахстана

Международное сотрудничество,Водное хозяйство
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Aqualia подтвердила готовность делиться опытом и технологиями для реализации проектов в РК на долгосрочной основе

Фото: пресс-служба правительства РК

Компания Aqualia, один из крупнейших мировых лидеров в сфере водоочистных технологий и водоснабжения, выразила заинтересованность в реализации проектов по строительству и модернизации канализационных очистных сооружений (КОС) в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Встречу с делегацией провел вице-премьер Канат Бозумбаев. В ходе переговоров генеральный директор Aqualia по Центральной Азии Хосе Мигель Сантос Гонсалес отметил, что компания обладает значительным международным опытом, реализуя проекты в 18 странах Европы, Латинской Америки, Северной Африки и Западной Азии и готова внести вклад в развитие водной инфраструктуры Казахстана. В числе реализованных проектов – участие в приватизации и управлении водоканалом в Грузии.

Стороны обсудили инвестиционный потенциал отрасли, поддержку отечественных производителей и другие перспективы сотрудничества в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Канат Бозумбаев предложил рассмотреть участие компании в строительстве и реконструкции канализационных очистных сооружений по стране.

Было принято решение по рассмотрению возможности участия компании в реализации инфраструктурных проектов в быстрорастущих городах и агломерациях.

#Испания #инвесторы #компания #Aqualia

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