Исследование по часовому поясу должны завершить к марту следующего года – AMANAT

Мажилис
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Депутаты парламента поручили заинтересованным государственным органам завершить научное исследование по вопросу единого часового пояса до марта следующего года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Фото: AMANAT

Об этом сказал спикер Мажилиса, председатель AMANAT Ерлан Кошанов на расширенном собрании фракции партии с участием членов правительства.

В ходе активного обмена мнениями депутаты Мажилиса довели до членов правительства актуальные запросы граждан касательно внедрения единого часового пояса. В частности, мажилисмен Ж. Ашимжанов обратил внимание на множество обращений в адрес депутского корпуса от жителей Алматинской области, области Жетысу и других регионов.

Депутат Е. Саиров заявил, что для построения гармоничного общества парламент и правительство должны иметь единую позицию по данному вопросу. Депутат Ю. Кучинская выразила мнение, что подобного рода вопросы не могут решаться на уровне постановлений правительства и должны регулироваться на уровне закона.

Свои мысли и предложения также высказали депутаты Р. Заитов, Л. Тумашинов, Н. Сабильянов, Е. Жанбыршин, Б. Нажметдинулы, Н. Дементьева, Д. Мукаев и другие. Также с докладами выступили министр торговли и интеграции А. Шаккалиев, министр науки и высшего образования С. Нурбек, министр здравоохранения А. Альназарова.

Резюмируя итоги собрания фракции, спикер Мажилиса отметил, что тема смены часового пояса остается одной из наиболее обсуждаемых в обществе. Он особо подчеркнул, что подобные решения должны приниматься с проведением предварительного детального анализа и широкого обсуждения. Это позволяет вести эффективную разъяснительную работу для общества. В этой связи правительство решило провести многофакторное научное исследование о влиянии перехода на единое время, которое даст ответы на многие вопросы.

«Мы должны получить ответ – как смена времени влияет, прежде всего, на здоровье и самочувствие наших граждан, их комфортную жизнь. Это должно быть в приоритете. Вместе с тем, считаю, что три года, о которых говорит правительство, – это слишком большой срок. Поэтому будет правильно, если вы завершите исследование в течение трех месяцев. И в марте следующего года мы ждем вас с итогами исследований и предложениями с конкретными путями решения», – сказал Ерлан Кошанов, обращаясь к членам правительства.

#депутаты #Кошанов #часовой пояс

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