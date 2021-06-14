Президент РК Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального совета общественного доверия 27 мая 2020 года подчеркнул, что система образования и науки требует кардинальных изменений, так как от ее развития будут зависеть экономика и государственная политика страны.

Казахский национальный аграрный университет на протяжении многих лет трансформировался в национальный исследовательский вуз и 23 октября 2020 года постановлением Правительства Республики Казахстан получил данный статус. Сегодня вуз занимает достойное место в 9 международных и национальных рейтингах. В рейтинге лучших университетов мира QS занимает 551-е место. К 2024 году поставлена цель стать университетом мирового класса с рейтингом QS-400. Коллективом вуза под редакцией академика НАН РК Тлектеса Есполова выпущена книга: «Казахстанская модель национального исследовательского университета». Буквально на днях эта книга выйдет в Великобритании на английском языке.

Наш корреспондент встретился с председателем правления – ректором, вице-президентом НАН РК, академиком, председателем Совета ректоров ведущих аграрных вузов СНГ, членом Президиума Глобального консорциума аграрных вузов мира Тлектесом Есполовым и попросил его поделиться опытом по развитию исследовательского университета.

– Тлектес Исабаевич, возглавляемый Вами университет одним из первых в Казахстане получил статус национального исследовательского вуза. Почему Вы поставили цель – стать именно исследовательским университетом?

– Как было отмечено выше – в Казахстане ключевыми ресурсами развития экономики и общества являются знания, информация и образование. От их развития зависят качество и уровень жизни населения, позиции страны на мировом технологическом рынке. Добывающие отрасли демонстрируют положительную динамику, а наукоемкое производство практи­чески не развивается. Вследствие этого аграрная сфера экономики остается сырьевым сектором с низким уровнем конкурентоспособности отечественных товаров на мировых рынках высокотехнологичной продукции.

Путь решения данного вопроса один – это инновационное развитие, основанное на знаниях. Именно интеллектуальные ресурсы становятся парадигмой прогрессивного мирового развития.

Повышение подготовки высококлассных специалистов невозможно без модернизации отечественной системы образования, в частности, формирования новой модели университета, активно осуществляющего инновационную деятельность на основе развития науки. При этом наука нами рассматривается не только как источник инновационных идей, но и как ресурс, пронизывающий все звенья инновационного процесса.

Университеты должны работать на опережение и быть всегда в тренде. Сегодня во всем мире наиболее актуальными в системе высшего образования являются следующие тренды.

Первый тренд – массификация высшего образования и рост доли населения с третичным образованием. По данным экс­пертов, численность студентов в мире достигла более 1,5 миллиарда человек. Учеными доказано, что производительность труда прямо пропорциональна численности работников с высшим образованием в стране. В странах с развитой экономикой производительность труда составляет 40–60 тысяч долларов на каждого работника, где 30–50% населения имеют высшее образование. В Казахстане из общей численности работающего населения 18,5% имеют высшее образование, производительность труда, соответственно, на каждого работника составляет 17,4 тысячи долларов. Если взять аграрный сектор, то здесь показатели еще ниже: доля работников с высшим образованием – 12%, а уровень производительности труда – 11,8 тысячи долларов.

Второй тренд – интернационализация в высшем образовании. По статистическим данным, численность иностранных студентов в мире достигла почти 5 миллионов человек. По прогнозам ЮНЕСКО, к 2025 году число иностранных студентов достигнет 7 миллионов человек. Иностранные студенты преимущест­венно обучаются в тех странах, где выше производительность труда: США, Великобритания, Китай. В Казахстане за 15 лет количество иностранных студентов выросло в 1,7 раза. Этот тренд обусловлен и глобальной борьбой за таланты.

Третий тренд – цифровая платформа и новые технологии. Цифровизация, «умные» технологии кардинально изменили процесс обучения во всем мире. Любой желающий учиться в высших учебных заведениях мира теперь может получить образование с наименьшими затратами в любом месте и в любое время на цифровой платформе. В связи с пандемией данный тренд доминирует.

Четвертый тренд – стремительная трансформация миссии вузов от источников знаний в центры исследований, инноваций и технологического прогресса.

В Казахстане, как и во всем мире, с каждым годом все больше становится людей, которые из-за карьеры меняют от 3 до 5 профессий. Поэтому на первый план выходят универсальные навыки, такие как: умение учиться, работать с информацией, быстро осваивать новые технологии, критически мыс­лить и творчески подходить к решению любых задач.

Эти навыки могут дать исследовательские университеты, которые имеют сильную научно-образовательную инфраструктуру и мощный кадровый потенциал. Поэтому нами была выбрана модель вуза исследовательского типа, где процесс обучения основывается на научных исследованиях.

Как показывает мировая прак­тика, внедрение результатов научных исследований в производство в отдельных странах дает экономический рост ВВП в 50% и выше. Сегодня в мировой экономике производство наукоемкой продукции обеспечивают всего 50–55% макротехнологий. На долю 9 высокоразвитых стран (из примерно 150 стран с экономикой рыночного типа) приходится около 80–90% всей наукоемкой продукции. Эти страны владеют 46 из 50 мак­ротехнологий.

Например, Китай получает от экспорта наукоемкой продукции более 500, Германия – 180, США – 150, Сингапур – 130, Южная Корея – 125 миллиардов долларов. Это в первую очередь зависит от объема выделяемых финансовых ресурсов на развитие науки. Страны, лидирующие в технологии, выделяют науке от 2 до 5% из стоимости ВВП. Если этот показатель меньше 1%, то это считается критическим для научно-технологической безопас­ности страны.

В Казахстане наукоемкость составляет в среднем 0,17%, то есть в 6 с лишним раз ниже этого критического уровня. В 2019 году этот показатель снизился до 0,12% от уровня ВВП страны. Поэтому в республике принято решение увеличить финансирование науки к 2025 году до 1% от ВВП.

Одним из путей наращивания наукоемкости ВВП является увеличение расходов на одного исследователя. По данным ЮНЕСКО, этот показатель в Казахстане составляет в среднем 46 тысяч долларов (по паритету покупательной способности), в России – 54, Китае – 202, Японии – 209, Германии – 234, США – 300.

В стране принято решение – до 2025 года увеличить объем финансирования сферы образования в 6 раз и науки – в 7 раз. Поэтому подготовка специалистов для данного сектора экономики должна осуществляться через науку и наукоемкое производство, а это под силу только исследовательским вузам.

– На каком уровне сегодня находятся аграрное образование и наука в стране?

– Вся деятельность ­КазНАИУ направлена на развитие аграрного образования и науки в стране. В последние годы на агропромышленную науку выделяется более 10 миллиардов тенге, что составляет примерно 13% от общей суммы затрат. При таком объеме финансирования ученым-аграрникам удалось разработать и представить к внедрению в производство более 500 научных разработок.

Общеизвестно, что в развитых странах 1 доллар, вложенный в науку, дает эффект на производстве от 4 до 9 долларов. У нас в стране эффект на производстве от 1 тенге, вложенного в аграрную науку, составляет 5 500 тенге. Это свидетельствует о том, что научные результаты, полученные нашими учеными, вполне конкурентоспособны.

Однако внедряется в производство только 8% результатов научных разработок. На практике имеет место низкая результативность и востребованность научных результатов со стороны агробизнеса, а также не на долж­ном уровне ведутся работы по передаче знаний, трансферту и коммерциализации технологий. Поэтому необходимо решить воп­рос о научном сопровождении результатов научных исследований в производство.

Решением данного вопроса является правильное распределение финансовых ресурсов на науку, так как в ее финансировании имеются серьезные диспропорции. На научные исследования направляется более 90% всех средств, на опытные работы – менее 10%, а вот на трансферт и коммерциализацию – 0%. В мировой практике на долю этих трех блоков приходятся примерно одинаковые объемы финансирования – по 30–35%.

Сегодня ученые предлагают принять кардинальные меры по развитию аграрной науки. Среди них – переход от финансирования НИИ к финансированию ученых, увеличение доли затрат на опытные работы, выделение бюджетных средств на трансферт и коммерциализацию технологий, увеличение количества опытных хозяйств за счет привлечения лучших частных агроформирований, изменение функций опытных хозяйств.

Учеными разработаны предложения по субсидированию затрат фермеров по «зеленой корзине», как это практикуется в странах, входящих в ВТО. В «зеленую корзину» входят такие меры господдержки, как научные исследования, борьба с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, подготовка кадров, услуги по продвижению товаров на рынках, услуги по общедоступному инфраструктурному обеспечению. Это позволит привлечь дополнительные финансовые средства в науку.

В мировой практике именно система распространения знаний является основным инструментом обеспечения взаимодействия аграрной науки, образования и производства, а значит, и повышения эффективности сельского хозяйства.

В ситуационном центре, оснащенном современным оборудованием, еженедельно проводятся онлайн-конференции для сельхозтоваропроизводителей, в которых принимают участие около 5 тысяч сельских предпринимателей со всех регионов Казахстана по всем актуальным вопросам развития АПК.

Для развития инновационного образования сегодня уже недос­таточно влияния человеческого капитала. Необходимо изменить саму образовательную среду, не просто наращивать объемы образования трудовых ресурсов, должно качественно измениться само содержание образования, его методы и инструменты.

Самое главное – бизнес и об­щество должны участвовать в подготовке будущих специа­листов не меньше, чем вузы. Сегодня доля корпоративного бизнеса в образовательной экономике Казахстана составляет примерно 1%, в то время как на западе эта цифра доходит до 30%. Разумеется, такое участие предполагает и контроль со стороны бизнеса, который проверяет содержание образовательных программ, оснащение аудиторий, заказывает вузам исследования. Все имеющиеся 209 образовательных программ в университете разработаны совместно со стейкхолдерами.

Для усиления практической подготовки в университете функ­ционирует центр стратегических исследований агробизнеса, где студенты, начиная со второго курса, разрабатывают бизнес-планы на реальных данных агроформирований. Выпускники вуза по завершении учебы едут на производство с готовыми бизнес-проектами. Все виды практик обучающихся увеличены до 7 месяцев.

Университет открыт для своих партнеров и поддерживает постоянную связь с коллегами, делится опытом в организации образовательной, научной и международной деятельности.

– С какими международными университетами Ваше учебное заведение тесно сотрудничает на данный момент?

– КазНАУ как исследовательский университет, добившись успеха и признания на национальном уровне, нацелен на признание международным научно-образовательным сообществом.

Университет сотрудничает со 137 ведущими вузами, научными центрами мира, является членом 16 международных ассоциаций и организаций по высшему образованию и науке, в том числе Глобального консорциума аграрных вузов мира (GCHERA). Создан международный хаб знаний: развивается академическая мобильность, введено трехъязычное образование, проводятся международные летние и зимние школы по 14 направлениям.

Активно сотрудничая с прес­тижными университетами из США, Европы, стран Тихоокеанского региона, вуз сформировал 11 программ присуждения двойных степеней. В своем инновационном развитии университет ориентируется на опыт исследовательского университета Вагенинген (WUR, Нидерланды), который является вузом № 1 в мировом рейтинге QS по аграрным специальностям.

В КАЗНАИУ открыт институт «Вагенинген-Казахстан». С WUR подписано соглашение о совместной подготовке специалистов по их образовательным программам: «Ветеринарно-пищевая безопасность и технология» и «Наука о растениях и технологии».

Внедрение таких инновационных программ позволит готовить высококвалифицированных специалистов мирового уровня, конкурентоспособных на международном рынке, и транс­лировать полученный опыт на другие вузы страны.

– Безусловно, сегодня на рынке востребованы такие специалисты, как так называемые серые воротнички, умеющие работать на высокотехнологичных предприя­тиях и в организациях. Какие условия созданы в университете для подготовки таких специа­листов?

– Университет, если хочет быть конкурентоспособным на рынке труда, должен работать на опережение, создавать инновационные центры и лаборатории, позволяющие осуществлять качественную подготовку специалистов, проводить научные исследования и внедрять их результаты в производство.

Международный агротехнологический хаб, в составе которого функционируют 7 научно-исследовательских институтов, 8 инновационных центров, 49 исследовательских лабораторий, 18 международных исследовательских центров, за последние 5 лет пополнился 6 исследовательскими лабораториями и 2 инновационными центрами.

Совместно с Корнельским Университетом открыта исследовательская лаборатория микроклонального размножения, где будет получено до 3 миллионов штук здоровых саженцев, устойчивых к бактериальному ожогу и другим заболеваниям.

С Нидерландской компанией Dutch Fruit Solutions создан исследовательский центр «Интенсивный сад». Урожайность плодово-ягодных культур будет в 4–5 раз выше, чем у местных культур.

Открытая совместно с Университетом Монпелье (Франция) референтная исследовательская лаборатория занимается анализом качества молока и молочной продукции, где сельские предприниматели могут получить сертификат качества произведенной продукции. Создание такой лаборатории обусловлено тем, что в Казахстане от 50 до 69% поголовья животных размещено в домашних хозяйствах. На их долю в структуре валовой продукции животноводства приходится 67%. Ежегодно в рес­публике производится более 5 миллионов тонн молока, из них 75% – в домашних хозяйствах.

Молоко, произведенное в домашних условиях, часто не соответствует санитарно-гигие­ническим нормам и требует глубокой переработки, что отражается на его цене.

С Нидерландской ассоциацией Dutch Greenhouse Delta в университете будет создана теплица пятого поколения, которая станет центром распространения знаний в области выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте.

В Казахстанско-Корейском исследовательском центре проводятся тренинги для руководителей и специалистов, занимающихся выращиванием сельскохозяйственных культур в закрытом грунте. Ведется строи­тельство «умной» теплицы. Инвестиции привлечены из фонда Республики Корея.

Казахстанско-Белорусский центр вуза оснащен современной сельскохозяйственной техникой в количестве 75 единиц, что позволяет проводить все агротехнологические процессы по выращиванию сельскохозяйст­венных культур и по уходу за животными в срок.

В Казахстанско-Американском центре «Умная вода» совместно с американской компанией Valmont Industries создается демонстрационная площадка инновационных дождевальных машин типа Valley и других видов поливной техники.

Совместно с австрийской компанией APC реализуется проект «Инновационный научно-образовательный центр животноводства с племенной молочной «Smart-фермой».

Эта работа в университете поставлена на системную основу, так как только развитая инфраструктура позволяет осуществлять качественную подготовку и переподготовку специалистов, проводить научные исследования и их результаты внедрять в производство.

– Этот год для Казахстана особенный – 30 лет Независимости, а поскольку конечной целью программы «Рухани жаңғыру» являются укреп­ление национального кода, формирование конкурентоспособного корпуса специалистов и вхождение в мировое социально-культурное пространство, то какая работа ведется в университете в этом направлении?

– Президент Казахстана ­Касым-Жомарт Токаев, говоря о праздновании 30-летия Независимости, отметил, что «сейчас не время для проведения многочисленных торжеств по случаю этой важной исторической даты, 30-й год Независимости следует отметить ударным, продуктивным трудом».

В честь 30-летия Независимос­ти Республики Казахстан и в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» в университете проводятся международные научно-практические конференции, разрабатываются различные тематические, научные проекты и мероприятия.

С начала года в университете стартовали проекты: «30 значимых событий за годы Независимости Казахстана», «30 научных проектов», «30 добрых дел», «30 лучших стартап-проектов», «30 лучших молодых ученых», «30 лучших студентов».

Например, цель проекта «30 лучших молодых ученых КазНАИУ» – поддержать инновационные идеи и разработки молодых ученых, внесших значимый вклад в развитие фундаментальной и прикладной науки, помочь им реализовать научный потенциал в области развития АПК. В проекте принимают участие магистры, док­тора PhD, научные сотрудники и преподаватели в возрасте до 40 лет включительно.

В университете ведется целе­направленная работа, сфокусированная на формировании высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности студента, воспитании чувства казахстанского патрио­тизма, развитии творческих способностей, а также на воспитании в студенте и завтрашнем выпускнике чувства толерантнос­ти и уважительного отношения к другим людям, любви к Родине, гордости за свою профессию.

– Что самое сложное в Вашей работе и как Вы с этим справляетесь?

– Быть ректором национального исследовательского университета непросто. Он должен обладать высоким интеллектом, демонстрировать глубокие знания по всем направлениям развития экономики.

В своей деятельности отдаю приоритет не форме, а содержанию выполняемых работ. Этого требую не только от себя, но и от своих сотрудников, ученых, преподавателей, причастных к подготовке молодого поколения специалистов. Самое сложное для руководителя – это принятие правильного управлен­ческого решения. В этом вопросе стараюсь учитывать мнение студентов, молодых ученых, профессорско-преподавательского состава, стейкхолдеров, зарубежных партнеров, так как это позволяет нам объединять различные идеи и предложения по развитию вуза.

Руководство современным университетом становится все более сложным и многогранным. Постоянно работаю над собственными ошибками и труднос­тями. В вузе внедрена эффективная модель корпоративного управления: люди – процессы – технологии, совершенствуется кадровая политика.

Следующий этап – это создание исследовательского университета мирового класса, который требует сильного руководства, четкого видения миссии и целей, а также организованно сформулированной политики, правил и процедур.

Факторами, способствующими успеху университета мирового класса, станут: подготовка собственных талантов, которые будут активно передавать знания и технологии в производство, расширение инфраструктуры за счет собственных средств. Развитие эффективного менеджмента будет направлено на поощрение лидерских качеств, стратеги­ческих видений и инноваций.