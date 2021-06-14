Свежий выпуск Исследовательский университет – мировой тренд развития образования и науки 14 июня 2021 г. 11:36 Рустам Алмазов Президент РК Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального совета общественного доверия 27 мая 2020 года подчеркнул, что система образования и науки требует кардинальных изменений, так как от ее развития будут зависеть экономика и государственная политика страны.Казахский национальный аграрный университет на протяжении многих лет трансформировался в национальный исследовательский вуз и 23 октября 2020 года постановлением Правительства Республики Казахстан получил данный статус. Сегодня вуз занимает достойное место в 9 международных и национальных рейтингах. В рейтинге лучших университетов мира QS занимает 551-е место. К 2024 году поставлена цель стать университетом мирового класса с рейтингом QS-400. Коллективом вуза под редакцией академика НАН РК Тлектеса Есполова выпущена книга: «Казахстанская модель национального исследовательского университета». Буквально на днях эта книга выйдет в Великобритании на английском языке.Наш корреспондент встретился с председателем правления – ректором, вице-президентом НАН РК, академиком, председателем Совета ректоров ведущих аграрных вузов СНГ, членом Президиума Глобального консорциума аграрных вузов мира Тлектесом Есполовым и попросил его поделиться опытом по развитию исследовательского университета.– Тлектес Исабаевич, возглавляемый Вами университет одним из первых в Казахстане получил статус национального исследовательского вуза. Почему Вы поставили цель – стать именно исследовательским университетом?– Как было отмечено выше – в Казахстане ключевыми ресурсами развития экономики и общества являются знания, информация и образование. От их развития зависят качество и уровень жизни населения, позиции страны на мировом технологическом рынке. Добывающие отрасли демонстрируют положительную динамику, а наукоемкое производство практически не развивается. Вследствие этого аграрная сфера экономики остается сырьевым сектором с низким уровнем конкурентоспособности отечественных товаров на мировых рынках высокотехнологичной продукции.Путь решения данного вопроса один – это инновационное развитие, основанное на знаниях. Именно интеллектуальные ресурсы становятся парадигмой прогрессивного мирового развития.Повышение подготовки высококлассных специалистов невозможно без модернизации отечественной системы образования, в частности, формирования новой модели университета, активно осуществляющего инновационную деятельность на основе развития науки. При этом наука нами рассматривается не только как источник инновационных идей, но и как ресурс, пронизывающий все звенья инновационного процесса.Университеты должны работать на опережение и быть всегда в тренде. Сегодня во всем мире наиболее актуальными в системе высшего образования являются следующие тренды.Первый тренд – массификация высшего образования и рост доли населения с третичным образованием. По данным экспертов, численность студентов в мире достигла более 1,5 миллиарда человек. Учеными доказано, что производительность труда прямо пропорциональна численности работников с высшим образованием в стране. В странах с развитой экономикой производительность труда составляет 40–60 тысяч долларов на каждого работника, где 30–50% населения имеют высшее образование. В Казахстане из общей численности работающего населения 18,5% имеют высшее образование, производительность труда, соответственно, на каждого работника составляет 17,4 тысячи долларов. Если взять аграрный сектор, то здесь показатели еще ниже: доля работников с высшим образованием – 12%, а уровень производительности труда – 11,8 тысячи долларов.Второй тренд – интернационализация в высшем образовании. По статистическим данным, численность иностранных студентов в мире достигла почти 5 миллионов человек. По прогнозам ЮНЕСКО, к 2025 году число иностранных студентов достигнет 7 миллионов человек. Иностранные студенты преимущественно обучаются в тех странах, где выше производительность труда: США, Великобритания, Китай. В Казахстане за 15 лет количество иностранных студентов выросло в 1,7 раза. Этот тренд обусловлен и глобальной борьбой за таланты.Третий тренд – цифровая платформа и новые технологии. Цифровизация, «умные» технологии кардинально изменили процесс обучения во всем мире. Любой желающий учиться в высших учебных заведениях мира теперь может получить образование с наименьшими затратами в любом месте и в любое время на цифровой платформе. В связи с пандемией данный тренд доминирует.Четвертый тренд – стремительная трансформация миссии вузов от источников знаний в центры исследований, инноваций и технологического прогресса. В Казахстане, как и во всем мире, с каждым годом все больше становится людей, которые из-за карьеры меняют от 3 до 5 профессий. Поэтому на первый план выходят универсальные навыки, такие как: умение учиться, работать с информацией, быстро осваивать новые технологии, критически мыслить и творчески подходить к решению любых задач.Эти навыки могут дать исследовательские университеты, которые имеют сильную научно-образовательную инфраструктуру и мощный кадровый потенциал. Поэтому нами была выбрана модель вуза исследовательского типа, где процесс обучения основывается на научных исследованиях.Как показывает мировая практика, внедрение результатов научных исследований в производство в отдельных странах дает экономический рост ВВП в 50% и выше. Сегодня в мировой экономике производство наукоемкой продукции обеспечивают всего 50–55% макротехнологий. На долю 9 высокоразвитых стран (из примерно 150 стран с экономикой рыночного типа) приходится около 80–90% всей наукоемкой продукции. Эти страны владеют 46 из 50 макротехнологий. Например, Китай получает от экспорта наукоемкой продукции более 500, Германия – 180, США – 150, Сингапур – 130, Южная Корея – 125 миллиардов долларов. Это в первую очередь зависит от объема выделяемых финансовых ресурсов на развитие науки. Страны, лидирующие в технологии, выделяют науке от 2 до 5% из стоимости ВВП. Если этот показатель меньше 1%, то это считается критическим для научно-технологической безопасности страны.В Казахстане наукоемкость составляет в среднем 0,17%, то есть в 6 с лишним раз ниже этого критического уровня. В 2019 году этот показатель снизился до 0,12% от уровня ВВП страны. Поэтому в республике принято решение увеличить финансирование науки к 2025 году до 1% от ВВП. Одним из путей наращивания наукоемкости ВВП является увеличение расходов на одного исследователя. По данным ЮНЕСКО, этот показатель в Казахстане составляет в среднем 46 тысяч долларов (по паритету покупательной способности), в России – 54, Китае – 202, Японии – 209, Германии – 234, США – 300. В стране принято решение – до 2025 года увеличить объем финансирования сферы образования в 6 раз и науки – в 7 раз. Поэтому подготовка специалистов для данного сектора экономики должна осуществляться через науку и наукоемкое производство, а это под силу только исследовательским вузам.– На каком уровне сегодня находятся аграрное образование и наука в стране?– Вся деятельность КазНАИУ направлена на развитие аграрного образования и науки в стране. В последние годы на агропромышленную науку выделяется более 10 миллиардов тенге, что составляет примерно 13% от общей суммы затрат. При таком объеме финансирования ученым-аграрникам удалось разработать и представить к внедрению в производство более 500 научных разработок.Общеизвестно, что в развитых странах 1 доллар, вложенный в науку, дает эффект на производстве от 4 до 9 долларов. У нас в стране эффект на производстве от 1 тенге, вложенного в аграрную науку, составляет 5 500 тенге. Это свидетельствует о том, что научные результаты, полученные нашими учеными, вполне конкурентоспособны. Однако внедряется в производство только 8% результатов научных разработок. На практике имеет место низкая результативность и востребованность научных результатов со стороны агробизнеса, а также не на должном уровне ведутся работы по передаче знаний, трансферту и коммерциализации технологий. Поэтому необходимо решить вопрос о научном сопровождении результатов научных исследований в производство. Решением данного вопроса является правильное распределение финансовых ресурсов на науку, так как в ее финансировании имеются серьезные диспропорции. На научные исследования направляется более 90% всех средств, на опытные работы – менее 10%, а вот на трансферт и коммерциализацию – 0%. В мировой практике на долю этих трех блоков приходятся примерно одинаковые объемы финансирования – по 30–35%.Сегодня ученые предлагают принять кардинальные меры по развитию аграрной науки. Среди них – переход от финансирования НИИ к финансированию ученых, увеличение доли затрат на опытные работы, выделение бюджетных средств на трансферт и коммерциализацию технологий, увеличение количества опытных хозяйств за счет привлечения лучших частных агроформирований, изменение функций опытных хозяйств.Учеными разработаны предложения по субсидированию затрат фермеров по «зеленой корзине», как это практикуется в странах, входящих в ВТО. В «зеленую корзину» входят такие меры господдержки, как научные исследования, борьба с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, подготовка кадров, услуги по продвижению товаров на рынках, услуги по общедоступному инфраструктурному обеспечению. Это позволит привлечь дополнительные финансовые средства в науку. В мировой практике именно система распространения знаний является основным инструментом обеспечения взаимодействия аграрной науки, образования и производства, а значит, и повышения эффективности сельского хозяйства.В ситуационном центре, оснащенном современным оборудованием, еженедельно проводятся онлайн-конференции для сельхозтоваропроизводителей, в которых принимают участие около 5 тысяч сельских предпринимателей со всех регионов Казахстана по всем актуальным вопросам развития АПК. Для развития инновационного образования сегодня уже недостаточно влияния человеческого капитала. Необходимо изменить саму образовательную среду, не просто наращивать объемы образования трудовых ресурсов, должно качественно измениться само содержание образования, его методы и инструменты.Самое главное – бизнес и общество должны участвовать в подготовке будущих специалистов не меньше, чем вузы. Сегодня доля корпоративного бизнеса в образовательной экономике Казахстана составляет примерно 1%, в то время как на западе эта цифра доходит до 30%. Разумеется, такое участие предполагает и контроль со стороны бизнеса, который проверяет содержание образовательных программ, оснащение аудиторий, заказывает вузам исследования. Все имеющиеся 209 образовательных программ в университете разработаны совместно со стейкхолдерами.Для усиления практической подготовки в университете функционирует центр стратегических исследований агробизнеса, где студенты, начиная со второго курса, разрабатывают бизнес-планы на реальных данных агроформирований. Выпускники вуза по завершении учебы едут на производство с готовыми бизнес-проектами. Все виды практик обучающихся увеличены до 7 месяцев. Университет открыт для своих партнеров и поддерживает постоянную связь с коллегами, делится опытом в организации образовательной, научной и международной деятельности. – С какими международными университетами Ваше учебное заведение тесно сотрудничает на данный момент?– КазНАУ как исследовательский университет, добившись успеха и признания на национальном уровне, нацелен на признание международным научно-образовательным сообществом. Университет сотрудничает со 137 ведущими вузами, научными центрами мира, является членом 16 международных ассоциаций и организаций по высшему образованию и науке, в том числе Глобального консорциума аграрных вузов мира (GCHERA). Создан международный хаб знаний: развивается академическая мобильность, введено трехъязычное образование, проводятся международные летние и зимние школы по 14 направлениям.Активно сотрудничая с престижными университетами из США, Европы, стран Тихоокеанского региона, вуз сформировал 11 программ присуждения двойных степеней. В своем инновационном развитии университет ориентируется на опыт исследовательского университета Вагенинген (WUR, Нидерланды), который является вузом № 1 в мировом рейтинге QS по аграрным специальностям.В КАЗНАИУ открыт институт «Вагенинген-Казахстан». С WUR подписано соглашение о совместной подготовке специалистов по их образовательным программам: «Ветеринарно-пищевая безопасность и технология» и «Наука о растениях и технологии». Внедрение таких инновационных программ позволит готовить высококвалифицированных специалистов мирового уровня, конкурентоспособных на международном рынке, и транслировать полученный опыт на другие вузы страны. – Безусловно, сегодня на рынке востребованы такие специалисты, как так называемые серые воротнички, умеющие работать на высокотехнологичных предприятиях и в организациях. Какие условия созданы в университете для подготовки таких специалистов?– Университет, если хочет быть конкурентоспособным на рынке труда, должен работать на опережение, создавать инновационные центры и лаборатории, позволяющие осуществлять качественную подготовку специалистов, проводить научные исследования и внедрять их результаты в производство.Международный агротехнологический хаб, в составе которого функционируют 7 научно-исследовательских институтов, 8 инновационных центров, 49 исследовательских лабораторий, 18 международных исследовательских центров, за последние 5 лет пополнился 6 исследовательскими лабораториями и 2 инновационными центрами. Совместно с Корнельским Университетом открыта исследовательская лаборатория микроклонального размножения, где будет получено до 3 миллионов штук здоровых саженцев, устойчивых к бактериальному ожогу и другим заболеваниям. С Нидерландской компанией Dutch Fruit Solutions создан исследовательский центр «Интенсивный сад». Урожайность плодово-ягодных культур будет в 4–5 раз выше, чем у местных культур.Открытая совместно с Университетом Монпелье (Франция) референтная исследовательская лаборатория занимается анализом качества молока и молочной продукции, где сельские предприниматели могут получить сертификат качества произведенной продукции. Создание такой лаборатории обусловлено тем, что в Казахстане от 50 до 69% поголовья животных размещено в домашних хозяйствах. На их долю в структуре валовой продукции животноводства приходится 67%. Ежегодно в республике производится более 5 миллионов тонн молока, из них 75% – в домашних хозяйствах.Молоко, произведенное в домашних условиях, часто не соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требует глубокой переработки, что отражается на его цене. С Нидерландской ассоциацией Dutch Greenhouse Delta в университете будет создана теплица пятого поколения, которая станет центром распространения знаний в области выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте.В Казахстанско-Корейском исследовательском центре проводятся тренинги для руководителей и специалистов, занимающихся выращиванием сельскохозяйственных культур в закрытом грунте. Ведется строительство «умной» теплицы. Инвестиции привлечены из фонда Республики Корея. Казахстанско-Белорусский центр вуза оснащен современной сельскохозяйственной техникой в количестве 75 единиц, что позволяет проводить все агротехнологические процессы по выращиванию сельскохозяйственных культур и по уходу за животными в срок. В Казахстанско-Американском центре «Умная вода» совместно с американской компанией Valmont Industries создается демонстрационная площадка инновационных дождевальных машин типа Valley и других видов поливной техники.Совместно с австрийской компанией APC реализуется проект «Инновационный научно-образовательный центр животноводства с племенной молочной «Smart-фермой». Эта работа в университете поставлена на системную основу, так как только развитая инфраструктура позволяет осуществлять качественную подготовку и переподготовку специалистов, проводить научные исследования и их результаты внедрять в производство.– Этот год для Казахстана особенный – 30 лет Независимости, а поскольку конечной целью программы «Рухани жаңғыру» являются укрепление национального кода, формирование конкурентоспособного корпуса специалистов и вхождение в мировое социально-культурное пространство, то какая работа ведется в университете в этом направлении?– Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря о праздновании 30-летия Независимости, отметил, что «сейчас не время для проведения многочисленных торжеств по случаю этой важной исторической даты, 30-й год Независимости следует отметить ударным, продуктивным трудом».В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан и в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» в университете проводятся международные научно-практические конференции, разрабатываются различные тематические, научные проекты и мероприятия.С начала года в университете стартовали проекты: «30 значимых событий за годы Независимости Казахстана», «30 научных проектов», «30 добрых дел», «30 лучших стартап-проектов», «30 лучших молодых ученых», «30 лучших студентов».Например, цель проекта «30 лучших молодых ученых КазНАИУ» – поддержать инновационные идеи и разработки молодых ученых, внесших значимый вклад в развитие фундаментальной и прикладной науки, помочь им реализовать научный потенциал в области развития АПК. В проекте принимают участие магистры, доктора PhD, научные сотрудники и преподаватели в возрасте до 40 лет включительно.В университете ведется целенаправленная работа, сфокусированная на формировании высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности студента, воспитании чувства казахстанского патриотизма, развитии творческих способностей, а также на воспитании в студенте и завтрашнем выпускнике чувства толерантности и уважительного отношения к другим людям, любви к Родине, гордости за свою профессию. – Что самое сложное в Вашей работе и как Вы с этим справляетесь?– Быть ректором национального исследовательского университета непросто. Он должен обладать высоким интеллектом, демонстрировать глубокие знания по всем направлениям развития экономики. В своей деятельности отдаю приоритет не форме, а содержанию выполняемых работ. Этого требую не только от себя, но и от своих сотрудников, ученых, преподавателей, причастных к подготовке молодого поколения специалистов. Самое сложное для руководителя – это принятие правильного управленческого решения. В этом вопросе стараюсь учитывать мнение студентов, молодых ученых, профессорско-преподавательского состава, стейкхолдеров, зарубежных партнеров, так как это позволяет нам объединять различные идеи и предложения по развитию вуза.Руководство современным университетом становится все более сложным и многогранным. Постоянно работаю над собственными ошибками и трудностями. В вузе внедрена эффективная модель корпоративного управления: люди – процессы – технологии, совершенствуется кадровая политика. Следующий этап – это создание исследовательского университета мирового класса, который требует сильного руководства, четкого видения миссии и целей, а также организованно сформулированной политики, правил и процедур.Факторами, способствующими успеху университета мирового класса, станут: подготовка собственных талантов, которые будут активно передавать знания и технологии в производство, расширение инфраструктуры за счет собственных средств. Развитие эффективного менеджмента будет направлено на поощрение лидерских качеств, стратегических видений и инноваций.