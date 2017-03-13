​Истина в аргументах?

Сегодня в столице дебатные клубы есть в каждом университете: «Орда» – в Казахском гуманитарно-юридическом университете, «Аманат» – в Казахском агротехническом университете им. С. Сейфуллина, «Парасат» и «Оратор» – в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева. Число сторонников этого движения растет с каждым днем. Главные качества, необходимые для дебатера, – ораторское мастерство, с помощью которого нужно отстаивать свою позицию в споре на самые разные темы, умение выстроить линию аргументов и гибкость ума, ведь часто приходится защищать точку зрения, отличную от собственной.

– Дебаты – постоянный мыслительный процесс. Необходимо анализировать, узнавать что-то новое, читать, – говорит президент дебатного клуба «Парасат» Раимбек Меркеш. – Второй момент – это четкая структура доказательной базы. За какие-то 7 минут дебатер должен аргументировать ту или иную позицию. А это невозможно сделать без определенных навыков и знаний в деле построения линии защиты. Ну и, конечно же, важно ораторское мастерство.

Дебаты – не только форма досуга, это своеобразный интеллектуальный спорт, о чем свидетельствуют регулярные турниры не только на уровне университетов, но и за пределами страны. Например, каждые выходные проходят состязания в различных вузах. Несколько раз в год проводятся городские соревнования и выездные турниры по Казахстану. А совсем недавно ребята из Астаны заняли два первых места на большом меж­дународном чемпионате Network Cup-2017 в Бишкеке. Темы поднимаются самые разные: политика, социальная жизнь, экономика, экология, спорт. Проблемы зачастую глобальные – от увеличения численности беженцев в мире до коррупции.

По словам Айдоса Сабитова, председателя дебатного клуба КазГЮУ «Орда», история развития которого насчитывает 15 лет, ежегодно к ним приходят около 100 новичков. Ну а «Парасат» в текущем году пополнился аж 500 новыми участниками. Чем так привлекательно членство в дебатном клубе, рассказала студентка Айя Бакибаева.

– Это помогает в личностном росте и развитии, мы рассматриваем абсолютно разные вопросы, предлагая механизмы решения той или иной проблемы даже в глобальных масштабах, – замечает она. – Все дебатеры приобретают полезный навык выступать на пуб­лике, правильно формулировать точку зрения, доходчиво преподносить аргументы. Еще дебаты помогают научиться мыс­лить критически, ведь когда тебе дают какую-то тему, ты должен составить два кейса – «за» и «против». Даже если на самом деле ты так не считаешь, нужно все равно подготовить доказательную базу. К тому же доставляет удовольствие общение со сверстниками, единомышленниками.

Кстати, необязательно быть студентом вуза, чтобы вступить в ряды его дебатного клуба. Куда душа лежит – туда и вступайте! Возраст тоже не имеет значения. Клубы состоят из трех языковых лиг: русской, казахской и английской.

– Дебаты – универсальное движение, в котором нет возрастных ограничений. Основное число участников – это, конечно же, студенты. Чтобы держать «мозги в тонусе», нас посещают и выпускники вузов, – говорит Раимбек Меркеш. – Те, кто окончили университет несколько лет назад, тоже занимаются. Приходят и уже состоявшиеся в разных профессиях: преподаватели, госслужащие. Улучшить критическое мышление, мастерство выступления перед публикой – вот их цель. Также мы очень час­то проводим тренинги для руководителей и работников компаний.

Помогают дебаты и в психологической разгрузке – снять оковы стеснительности и неувереннос­ти, стресс. Ну а кому-то нужно просто поправить изъяны в устной речи. Участники ораторских клубов считают, что они более подготовлены к профессиональной жизни, конкурентоспособны. К тому же у них складывается четкая гражданская позиция и стремление сделать жизнь в стране лучше.