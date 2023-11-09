Истоки ведут в степь…

В Астане прошла презентация книги Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Казахстане и Кыргызстане Селима Хазбиевича «Польско-литовские татары – наследники Золотой Орды». Книга выпущена издательским домом «Казахский университет».

Генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы ознакомил участников встречи с книгой, отметив, что она посвящена 750-летию Золотой Орды.

– Многие евразийские народы обязаны своим происхождением Золотой Орде, или Улусу Джучи. Преемниками золотоордынских кочевников считаются казахи, татары, ногаи, каракалпаки и польско-литовские татары. Шесть веков назад часть кочевых племен, отделившись от Золотой Орды, пришла на территорию Великого Литовского княжества. В Польше их всех называли «татары», – объяснил Дихан Камзабекулы.

Подробнее о своей книге поведал автор – доктор исторических наук, профессор Селим Хазбиевич. К слову, сам он является польским татарином.

– Моя мама происходит из Ногайской Орды. В XV веке в результате междоусобицы и войны беженцы Золотой Орды пришли в Великое Литовское княжество. Эта земля приняла всех: мусульман, православных, католиков, евреев. Это было удивительное государство, – говорит автор.

Польско-литовские татары прижились в княжестве, где были созданы условия для сохранения их культуры.

– В конце XVII века татары уже говорили на польском языке и сохранили свою религию. В этом плане Польша всегда была толерантна и открыта. Хотя она является католической страной, никогда не было притеснения других вероис­поведаний, – добавил Селим Хазбиевич.

Автор является ныне профессором Варминско-Мазурского университета в Ольштыне. Он опубликовал множество работ, связанных с культурой и историей польских, литовских и крымских татар. Был главным редактором журнала «Мусульманская жизнь», президентом Центрального совета Союза татар Республики Польша, а также имамом мусульманской общины в Гданьске. Выпустил несколько поэтических сборников.

В ходе презентации также были представлены книги профессора КазНУ им. аль-Фараби Жетписбая Бекболатулы «Размышления о польско-казахском братстве» и журналиста Хамидоллы Рахматуллина «Толковый экономический словарь журналиста».

Жетписбай Бекболатулы несколько лет занимался научной деятельностью в Польше.

– Там проживает около 2,5 тысячи татар. Несмотря на свою малочисленность, они активно изучают и продвигают кочевую культуру в мире. Например, в начале ХХ века польский татарин писатель Генрих Сенкевич стал лауреатом Нобелевской премии. Его трилогия «Огнем и мечом» покорила сердца миллио­нов читателей. Первой олимпийской чемпионкой в истории польского спорта стала легкоатлетка Халина Конопацкая – тоже польская татарка. Этот малочисленный народ сыграл большую роль в истории человечества, – отметил Жетписбай Бекболатулы.

Участники презентации отметили, что тема польско-литовских татар нуждается в дальнейшем исследовании, поэтому сотрудничество казахстанских и польских ученых будет только укрепляться.