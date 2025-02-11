Историческая победа: казахстанские фристайлисты стали чемпионами Азиатских игр

На IX зимних Азиатских играх в Харбине мужская сборная Казахстана по фристайл-акробатике завоевала историческую золотую медаль в дисциплине синхронные прыжки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта

Фото: Нұрғали Жұмағазы / Минтуризма и спорта

Наши спортсмены Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов продемонстрировали невероятное мастерство и опередили всех соперников.

Ранее, женская сборная Казахстана по фристайл-акробатике завоевала на Азиаде-2025 бронзовую медаль в дисциплине синхронные прыжки. Ардана Маханова и Аяна Жолдасова продемонстрировали отличную технику на соревнованиях.