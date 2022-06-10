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Исторически важный момент
Людмила Ульрих

В актовом зале акимата Жезказгана состоялась первая сессия Улытауского областного маслихата.

Депутаты рассмотрели несколько вопросов, включая избрание секретаря областного маслихата. Им стал Бауыржан Шингисов, уроженец Жезказгана, 1964 года рождения.

Бауыржан Кабденович имеет два высших образования по специальностям «горный инженер-механик» и «правоведение и юриспруденция». Работал в таможенных органах, в ТОО «Корпорация Казахмыс», занимал посты заместителя акима Жезказгана, акимов городов Сатпаев и Жезказган. До настоящего времени был первым заместителем председателя Карагандинского филиала партии «AMANAT» при ТОО «Корпорация Казахмыс».

Бауыржан Шингисов начал первое заседание с приветствия коллег и участников первой сессии облмаслихата, поблагодарив собравшихся за оказанное ему доверие и отметив историческую важность момента.

– Это долгожданное событие для Улытауского региона. Поздравляю всех жителей новой области. Уверен, в будущем мы вместе добьемся качественного социально-экономического развития региона, – отметил он.

По словам Бахтияра Кожахметова, депутата маслихата, известного путешественника, историка, краеведа, интересы региона давно не представляли должным образом. Свою задачу народный избранник видит в том, чтобы призвать жителей, общественность, руководство города относиться к Улытауской области как к сакральному месту Казахстана и всего тюркского мира.

По его мнению, следует поднять имидж Улытау и решать вопросы не только на уровне республики, но и привлекать зарубежных инвесторов.

По предварительному проекту, бюджет области Улытау будет составлять 91 657 млн тенге.

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