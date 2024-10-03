Исторический чемпионат Азии по хоккею пройдет в Алматы

Хоккей , Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Чемпионат Азии по хоккею под эгидой международной федерации хоккея (ИИХФ) пройдет с 6 по 9 ноября в ледовом дворце Halyk Arena

Фото: пресс-служба НОК РК

Впервые в истории состоится чемпионат Азии по хоккею под эгидой международной федерации хоккея (ИИХФ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Турнир запланирован на период с 6 по 9 ноября. Соперниками сборной Казахстана станут команды Японии, Кореи и Китая. 

Последние международные хоккейные соревнования на Halyk Arena прошли в рамках зимней Универсиады-2017. Студенческая сборная РК тогда завоевала серебряные медали. 

В Национальном олимпийском комитете добавили, что женский чемпионат Азии по хоккею пройдет в китайском Пекине с 31 октября по 3 ноября. На нем также выступят сборные Казахстана, Японии, Кореи и Китая.

Там же добавили, что предстоящие турниры станут также подготовительными соревнованиями к Азиатским Играм-2025, которые пройдут в китайском Харбине с 7 по 14 февраля. 

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