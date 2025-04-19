История Динары Нажмедденовой из села Коптогай Хромтауского района Актюбинской области – пример того, как упорство, поддержка семьи и вера в себя помогают добиться успеха в самых непростых условиях.

Детство и юность Динара провела в Актобе. После школы поступила в Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова, получила диплом экономиста и, казалось бы, должна была строить карьеру в городе. Но жизнь сделала крутой поворот: любовь, замужество – и переезд в Коптогай.

Село небольшое – всего семь домов. До областного центра – 45 км. Но условия жизни здесь – словно другой век. До декабря 2024 года тут не было даже электричества. Воду набирали ведрами из колодца, дома топили дровами, а связь ловилась только с ближайшего аула, да и то лишь при хорошей погоде.

– Живу здесь уже 13 лет. Поначалу было тяжело – ни света, ни удобств. Продукты хранили в погребе, вечером зажигали свечи. Зато после дел по хозяйству мы просто общались. И это сближало нас, – рассказывает Динара.

В большой семье, куда она попала, все держится на труде и взаимопомощи. Главная в доме – свекровь Балсулу Нажмедденова. После смерти мужа она одна подняла детей и сохранила хозяйство. Теперь им управляет старший сын Талгат – муж Динары.

Также в доме живут два младших брата Талгата и четверо их с Динарой детей. Семья по-прежнему занимается животноводством: держат лошадей, коров и овец. В подсобном хозяйстве есть птицы, за которыми ухаживают старшие дети.

– У нас больше десяти коров, и все заботы по доению, сепарированию молока легли на мои плечи. Сначала я даже боялась к ним подходить, опыта не было. Но всему научила мама – так я с теплом называю свою свекровь. Она терпеливо показала, как правильно доить, как взбивать масло, как вести себя с коровой, чтобы та не испугалась. Раньше доили вручную – уходило по два часа, руки уставали страшно. Когда приобрели доильный аппарат, стало, конечно, легче, – рассказывает Динара.

Свекровь научила ее готовить айран, творог, сметану, курт. У Нажмедденовых на столе всегда только свежие натуральные продукты. Хлеб тоже подается прямо из печи. Однажды в городе Динара решила побаловать старшую дочку йогуртом. Но после сладкого угощения у девочки разболелся живот и началась аллергия. Ребенок настолько привык к натуральной еде, что продукты с добавками вызвали негативную реакцию.

Каждое утро, когда край солнца едва появляется на горизонте, женщины принимаются за работу. Старшая передает все секреты младшей хозяйке: как правильно кипятить молоко, добавлять закваску, затем скатывать полученную смесь в маленькие шарики, из которых после просушки получается невероятно вкусный курт. За делом Балсулу-апа не раз рассказывала, как сама научилась этому искусству от своей матери.

Несмотря на бытовые трудности, Динара всегда верила, что жизнь в селе может открыть немало перспектив. Например, в их хозяйстве молока всегда было с избытком. Использовав лишь часть для собственных нужд, она начала продавать оставшееся – сначала соседям, затем и в городе. Натуральные продукты быстро нашли своего покупателя, спрос рос, и Динара задумалась о развитии небольшого семейного бизнеса.

В 2023 году она узнала о программе поддержки женщин-предпринимателей Coca-Cola Belesteri, возможности которой вдохновили ее на следующий шаг. Заручившись поддержкой близких, Динара прошла обучение в рамках проекта и начала готовить бизнес-план для получения гранта.

– Я не могла надолго оставить хозяйство, – вспоминает Динара. – Поэтому забрала из города все материалы и инструкции, распечатала документы и вернулась домой. По вечерам, при свете свечи, продумывала бизнес-идею, записывала все от руки. Потом снова ехала в город, чтобы перенести наброс­ки в электронный формат. Первая попытка оказалась неудачной – мой проект не прошел отбор. Конечно, было обидно, но я понимала: нужно доработать. На следующий год подала заявку повторно, с улучшенным планом. И моя идея нашла поддержку.

Полученные средства Динара потратила на покупку двух коров высокоудойной голштинской породы, доильного аппарата и бензогенератора. Сейчас она торгует своей молочной продукцией на рынке областного центра. Натуральные продукты без консервантов и добавок долго на прилавке не залеживаются. А сама Динара уже думает о расширении ассортимента, хочет заняться производством сыров и курта в шоколаде.

Успех сельской предпринимательницы стал возможен благодаря не только ее труду, но и крепкому семейному плечу.

– Без поддержки мужа и свекрови ничего бы не вышло. Мама всегда помогала и по хозяйству, и с детьми. Когда они пошли в школу – она сама поехала с ними в город, чтобы они могли учиться, – с благодарностью говорит женщина.

История Динары может вдохновить многих. Она доказывает, что даже в условиях, когда нет элементарного – дороги, света и связи, – можно добиться­ всего. Главное – желание трудиться, поддержка близких и вера в лучшее.