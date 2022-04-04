В Областном историко-краеведческом музее им. М. Тынышпаева состоялась выставка уникальных предметов, принадлежавших известным людям Жетысу.

Около 200 интересных экспонатов представили вниманию гостей организаторы необычной выставки. В их числе печатная машинка писателя, автора повести «Меня зовут Кожа» Бердибека Сокпакбаева, рукописи известного литератора Саина Муратбекова, головной убор актера Алимгазы Райынбекова, в котором он исполнил главную роль в фильме «Ангел в тюбетейке», а также награды выдающегося спортсмена, олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова.

Здесь же, в выставочном зале историко-краеведческого музея, экспонировались плащ и телефон дважды Героя Социа­листического Труда Николая Головацкого – одного из лучших организаторов сельскохозяйственного дела во всем Советском Союзе. Агрофирма «40 лет Октября», основанная им в Панфиловском районе Алматинской области, не имела себе равных в стране по объе­мам производства кукурузы.

Акция «В дар музею» проводится уже восьмой год подряд. В ее рамках родственники известных деятелей Жетысу пополняют музейные фонды, принося сюда семейные реликвии. Так, супруги и дети корифеев казахстанской журналистики Нуртлеу Имангалиева и Бейсена Куранбека передали заведению личные вещи близких: спортивные кубки, бильярдный кий, шахматы, грамоты, документы.

Особый интерес посетителей вызвала коллекция часов, собранная педагогом из Текели Геннадием Визером. Каких только типов хронометров здесь не было: механические, электронные, наручные, настенные, карманные. Среди них и популярные в былые времена марки «Луч», «Заря», «Командирские».

Как рассказал сотрудник музея Арман Куандыков, коллекцию часов передала в дар заведению дочь Геннадия Визера Ирина. Ее отец слыл эрудитом, преподавал в школе физику, руководил текелийской станцией юных техников. В свободное от основной работы время педагог занимался крае­ведением, собирал старинные предметы быта, монеты, книги, радиоприемники.

– За каждым экспонатом – своя история, люди приносят порой уникальные вещи, – говорит Арман Куандыков. – К примеру, два года назад племянница выдающегося композитора Мукана Тулебаева передала нам редкую фотографию, датированную 1959 годом. На том снимке запечатлены трое друзей – мэтры казахской культуры и литературы писатель и драматург Зейнолла Кабдолов, Мукан Тулебаев и оперный певец Гарифулла Курмангалиев. К слову, казахстанцы хранят у себя множество исторически значимых предметов, связанных с жизнью знаменитых сородичей. Эти раритеты могли бы быть достоянием широких масс.

Акцию «В дар музею» продолжил руководитель управления физической культуры и спорта Алматинской области, серебряный призер летних Олимпийских игр 2008 года по греко-римской борьбе Нурбакыт Тенизбаев. Именитый спортсмен передал в фонд музея спортивную униформу, а также награды и личные вещи.