Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство , Технологии
IT-хабы должны запускаться во всех областных центрах Казахстана – Премьер

В рамках рабочей поездки в Алматы Премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с развитием IT-кластера, медицинской и образовательной сфер города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Так, Алихан Смаилов посетил центр развития инновационного предпринимательства MOST IT Hub Almaty, который был запущен в мае.

В центре площадью 5 200 кв. метров расположены офисы, коворкинг-пространства, зоны для проведения ивентов и бизнес-встреч. Также на базе центра реализуются программы поддержки технологических стартапов, проводятся тематические мероприятия с участием инвесторов и представителей венчурных фондов.

Премьер-министр отметил, что развитие IT-кластера открывает новые экономические возможности для казахстанцев.

«В городе появляется все больше частных инновационных хабов и бизнес-инкубаторов, здесь создано множество крупных IT- и креативных компаний. По примеру Алматы IT-хабы должны запускаться во всех областных центрах страны. Акиматам регионов совместно с Министерством цифрового развития необходимо усилить работу в этом направлении», — сказал Алихан Смаилов.

Далее Премьер ознакомился с деятельностью нового многопрофильного медицинского центра Mediker Hospital International, в котором оказывается амбулаторно-поликлиническая помощь взрослым и детям.

В центре есть стоматологический кабинет, отделение спортивной медицины, физиотерапии и реабилитации, отделение лучевой диагностики, включающее кабинет МРТ, КТ, рентгенодиагностики и маммографии, кабинет телемедицины, два операционных зала и круглосуточный стационар.

«В Казахстане ряд направлений медицины уже успешно конкурируют на международном уровне. Обеспечена доступность высокотехнологичных медицинских услуг, улучшаются основные показатели здоровья. Благодаря телемедицине у граждан появляется возможность получить высокопрофессиональную помощь, не выезжая из своего населенного пункта», — отметил Алихан Смаилов, поздравив врачей с предстоящим профессиональным праздником – Днем медицинского работника.

Затем глава Правительства посетил Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий, оснащенный различными учебно-производственными мастерскими в рамках проекта «Жас маман».

Это единственный колледж, который готовит кадры для городского транспорта совместно с такими партнерами, как Союз машиностроителей, Hyundai Center и Allur Auto.

«По поручению Президента в стране принимаются системные меры по развитию профтехобразования. Ваш колледж является одним из ведущих учебных заведений города. Здесь молодежь получает очень востребованные сегодня профессии автослесарей, электромонтеров, токарей, сварщиков и другие. Акимату города необходимо принять конкретные меры по обеспечению иногородних студентов общежитием, а также содействовать трудоустройству выпускников», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-министр добавил, что безусловными достижениями колледжа являются победы студентов на городском и республиканском чемпионатах Worldskills по токарным, фрезерным работам на станках с ЧПУ, ремонту и обслуживанию автомобилей.

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