IT-курсы для девушек

Программу организовала Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК совместно с международным технопарком Astana Hub и некоммерческой организацией Techno Women. Заявки на участие в программе принимают уже с 7 февраля, прием продлится до 1 марта. В Tech Girls могут участвовать все девушки страны в возрасте от 16 до 23 лет. Организаторы планируют набрать около трех тысяч человек. Благодаря курсам участницы смогут получить цифровые навыки.

– Это обучение основам программирования и стимулирование участия в STEM. Также в рамках программы девушки узнают о планировании карьеры, обучении, прохождении собеседования и поиске работы мечты, – пояснила на пресс-конференции в СЦК член нацкомиссии Азиза Шужеева.

Участницам проекта предлагаются курсы по таким направлениям, как No Code, Low Code и Beta Career. Как отметила управляющий директор Astana Hub Дания Ахметова, например, No Code School обучит основам создания лендингов, сайтов, мобильных приложений. И здесь не придется прибегать к ручному кодированию, менторы научат эффективным инструментам программирования.

– Low Code подходит для тех, кто хочет разрабатывать приложения с минимальными навыками программирования, а курс Beta Career предоставит необходимые знания и навыки для успешного прохождения собеседований в престижных IT-компаниях от опытных профессионалов в области карьерного консалтинга и профессиональной ориентации, – отметила Дания Ахметова.

Курсы рассчитаны на два месяца и включают в себя вебинары, воркшопы, прямые эфиры, а также сессии с экспертами и менторами от Techno Women и Astana Hub. По итогам занятий участницы смогут создать свой собственный IT-продукт и пройти стажировку в ведущих IT-компаниях.

В ходе пресс-конференции стало известно, что эта прог­рамма является продолжением успешного проекта IT-Aiel. В 2023 году более двух тысяч безработных женщин из всех регионов страны бесплатно обучились профессиям в сфере информационных технологий.

– Женщины в возрасте от 18 лет и старше, не получившие работу, подали заявку на программу IT-Aiel с целью изу­чения No Code School, Freelance School, прохождения курсов базовой компьютерной грамотности. Наибольшее количество заявок поступило из Астаны, Алматы, Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Атырауской областей, – сказала член нацкомиссии Алина Абдрахманова, добавив, что по итогам программы более тысячи участниц создали свои IT-продукты, сайты и мобильные приложения.

К слову, в международном технопарке Astana Hub действует свыше 1,4 тыс. компаний, 261 из них возглавляют женщины. Организаторы Tech Girls намерены увеличить количество представительниц прекрасного пола в технологических индустриях до 45%.

Для получения дополнительной информации о программе Tech Girls можно обратиться в службу поддержки Astana Hub по короткому номеру 2222.