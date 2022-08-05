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IT-технологии заступают на службу
Анастасия Катранова

Несмотря на повсеместное внедрение современных технологий, цифровизации в жизнь общества, в казахстанской армии местами до сих пор используется «ручной» режим работы. Именно поэтому в стране реализуют стратегию цифровой трансформации.

Наряженная геополитическая обстановка в мире заставляет, как говорится, держать ухо востро, особенно это касается структур, отвечающих за обороноспособность государства. На фоне имею­щихся проблемных вопросов в сфере цифровизации армии в Министерстве обороны Казахстана­ разрабатывают специальную стратегию цифровой трансформации.

– С 2011 по 2021 год 93% государственных услуг переведены в электронный формат, разработаны информационные системы учета людских и материальных ресурсов, частично создана информационно-коммуникационная инфраструктура, внедрена и тиражирована автоматизированная система управления Силами воздушной обороны, создано подразделение кибербезопаснос­ти, – сказал на брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев, добавляя, что, несмотря на имеющиеся положительные результаты, есть и проблемные моменты.

До настоящего времени остаются нереализованными проекты по созданию автоматизированных систем управления Сухопутных войск, Военно-морских сил, Тыла и вооружения (логистика и техническое обеспечение), а также родов войск и специальных войск.

– Текущие информационные системы разрознены и не интегрированы между собой, что приводит к дублированию информации, отсутствию консолидации и централизованного доступа к данным, а также к низкой достоверности содержащихся в них данных, – добавил Дархан Ахмедиев. – Отсутствует сеть телекоммуникаций специального назначения, вследствие чего невозможно полнофункциональное использование внедренных информационных систем в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, имеются критические пробелы в цифровых навыках по всей армии, дефицит IT-специалис­тов, вызванный низкой оплатой труда военнослужащих, тогда как заработная плата IT-специалис­тов в гражданской сфере выше в среднем в четыре раза.

Для решения этих и других вопросов в профильном министерстве определены ключевые направления развития цифровизации в армии, которые будут реализованы поэтапно: до 2024 и 2030 годов. На авиабазе в Талдыкоргане уже запущен пилотный проект. Объект оснастили современной инфраструктурой, программным обеспечением. Однако, по словам выступавшего, в Казахстане до сих пор есть воинские части, где стоят персональные компьютеры устаревших моделей. Кроме того, нередко то, что надо было давно перевести в электронный формат, до сих пор хранится на бумажных носителях. Дело ли это? Учитывая стратегическую важность отрасли, эти темы не должны остаться за бортом. Не менее важная задача – недопущение суицидов, смертей в рядах казахстанской армии.

– За пять месяцев этого года в рядах ВС совершено четыре самоубийства, два из которых – по семейно-бытовым причинам, – отметил спикер. – По поручению министра обороны страны выработан комплекс мер по «нулевой смертности в армии». Создана специальная рабочая группа для анализа причин гибели и травматизма личного состава. Как заместитель главы ведомства по вопросам цифровизации скажу, что мы привлекаем IT-компании, которые оснащают воинские части камерами. Предлагается обеспечить военнослужащих специальными браслетами, которые бы фиксировали состояние здоровья (пульс, давление и т. д.), местонахождение его обладателя.

Цифровые нововведения, точнее реинжиниринг информационных систем, намерены реализовать и на гражданке. Специалисты уверяют, что интеграция данных позволит исключить необходимость обращения казахстанцев в государственные органы за различными справками. Это кос­нется и студентов, которые смогут получить услугу отсрочки и освобождения от призыва в проактивном режиме. При наличии инвалидности граждане автоматически будут освобождены от службы в армии. Отпадет также необходимость постановки и снятия с воинского учета военнообязанных и призывников в случае миграции. Посредством «Электронного правительства» будет оформляться и приписное удостоверение. Переход на проактивное оказание государственных услуг приведет к значительной экономии ресурсов и минимизирует коррупционные риски.

– В органах военного управления появятся инициаторы и проводники единой политики цифрового развития, обеспечивающие координацию с государственными цифровыми платформами и проектами – «цифровые офицеры», – резюмировал Дархан Ахмедиев. – Отбор кандидатов предлагается провести среди офицерского состава ВС РК от лейтенантов до генералов в онлайн-режиме с использованием цифровой платформы.

На первом этапе таких «цифровых офицеров» будет 13. Дальше, скорее всего, – больше. Эти и другие меры, как уверяют в министерстве, будут способствовать интеллектуализации казахстанской армии, а значит, повышению ее боеготовности и боеспособности.

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