Итальянский банк планирует зайти на рынок Казахстана

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Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли на встрече с министром торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым.



Арман Шаккалиев отметил, что Италия является одним из основных торговых партнеров Казахстана среди стран Европейского Союза, занимая третье место по объему товарооборота. В 2023 году общий товарооборот между двумя странами составил $16,1 млрд, что на 7,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Экспорт из Казахстана в Италию достиг $14,8 млрд, а импорт составил $1,2 млрд, что подтверждает положительную динамику роста.



Тенденция к увеличению торговли продолжилась и в текущем году. За восемь месяцев 2024 года объем торговли возрос на 33%, составив $13,8 млрд, при этом экспорт казахстанской продукции увеличился на 36%, достигнув $12,9 млрд.

Арман Шаккалиев также отметил, что 29 октября в Астане прошло 9-е заседание казахстанско-итальянской Межправительственной рабочей группы (МПК) по экономическому сотрудничеству.

Заседание прошло в рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева после его визита в Италию в январе и играет ключевую роль в обсуждении торгово-экономических вопросов.

Эдмондо Чириелли в свою очередь выразил благодарность за приглашение и подчеркнул продуктивность встреч.