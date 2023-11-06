IteachMe: дорога в новый мир

Это уже седьмой сезон. Организаторам поступило более двух тысяч заявок, но отбор прошли только 120 человек.

Само мероприятие началось с поздравления министра культуры и информации Аиды Балаевой. Ее приветствие зачитала главный менеджер АО «НК «QazExpoCongress» Майя Булегенова. Глава ведомства поблагодарила участников встречи за труд и вклад в развитие общества, пожелав им крепкого здоровья, благополучия в семье и успехов в работе.

Проект представляет возможность молодым людям, преимущественно с инвалидностью, бесплатно пройти обучение по различным IT-направлениям – это графический дизайн, SMM и копирайтинг, мобилография, а также UI⁄UX и motion дизайн.

– Этот проект преимущественно ориентирован на ребят с инвалидностью, на социально уязвимые слои населения, – отметила директор фонда ITeachMe Захира Бегалиева. – До финала из 120 человек в итоге дошли 110. Ребята могут как трудоустроиться, так и работать на себя на фрилансе.

Как сообщили организаторы, цифровые инструменты стирают границы, и для молодых студентов с инвалидностью открывается новый мир, в котором они равны и в котором могут проявить способности и таланты.

– Об этой программе я узнала во время проекта «Караван доброты», который проходил в феврале. Он основан на инклюзии. Мне захотелось стать его частью. Подала заявку и стала студенткой. Обучалась по программе «SMM и копирайтинг». Это то, что мне нужно в развитии личного бренда, – рассказала о подробностях финалистка проекта Анар Шаймерденова.

Помимо профессиональных навыков, участники проекта развивают социальные, интеллектуальные, волевые качества, к которым относятся коммуникабельность, умение работать в команде, креативность и лидерство.