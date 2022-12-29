Итоги 2022 года в Казахстане: демонополизация, борьба с теневым оборотом и ростом цен

Как отмечают в пресс-службе премьера, 2022 год принес с собой множество беспрецедентных экономических и социальных вызовов для целого ряда государств, включая Казахстан.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

В очередном материале, посвященном итогам уходящего года, редакция Primeminister.kz рассказывает о шагах Правительства по развитию отечественной экономики и снижению влияния на нее негативных факторов, как внешних, так и внутренних, передает Kazpravda.kz.

2022 год принес с собой множество беспрецедентных экономических и социальных вызовов для целого ряда государств, включая Казахстан. Нарушение производственных, логистических и торговых связей на фоне геополитической напряженности привело к падению деловой активности и подстегнуло повсеместный рост цен на товары и услуги. А это, в свою очередь, ощутимо разогнало инфляцию.

Уже ко второй половине года стало понятно, что совокупность ряда мощнейших негативных факторов приведет к снижению темпов экономического роста в Казахстане и деловой активности. Вместе с тем благодаря планомерным действиям Правительства удалось существенно смягчить влияние внешних шоков и создать условия для дальнейшего роста экономики.

Главные "экономические" цифры

Начать обзор итогов развития экономики страны следует с основных показателей. Так, за 11 месяцев текущего года рост ВВП составил 2,7%, внешний товарооборот вырос на 34% до $111 млрд, экспорт – на 45%, в том числе по обработанным товарам – на 35%. Положительный торговый баланс увеличился в 2 раза и достиг $31 млрд. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 6,6%.

По основным сферам экономики значительно вырос приток инвестиций в образование, торговлю, строительство, транспорт и логистику, сельское хозяйство, промышленность.

Борьба с инфляцией

Одной из самых острых проблем, возникших в 2022 году, стал рост цен на продукты питания. Это явление так или иначе затронуло большинство стран мира, причем не только развивающиеся экономики, вроде Казахстана, но и, казалось бы, такие наиболее устойчивые экономические зоны, как Евросоюз, США и Юго-Восточная Азия. Так, по состоянию на ноябрь рост инфляции в США достиг 7,1%, а рост цен на продовольствие – 10,6%. В ЕС к этому времени инфляция уже достигла 11,1%, а цены на продукты поднялись на 17,9%. В Казахстане же рост стоимости социально-значимых продовольственных товаров установился на отметке 22,3%.

Еще в начале весны, когда последствия внешних экономических шоков только начали проявляться, Правительство незамедлительно приняло необходимые меры противодействия. В частности, регионам была поставлена задача по доведению финансирования "оборотной схемы" – одного из наиболее эффективных рыночных механизмов сдерживания цен – до 100 млрд тенге.

"Оборотная схема" — это льготное кредитование производителей продовольствия и объектов торговли в обмен на обязательство отпускать товары по фиксированным ценам. Анализ показывает, что в период межсезонья цены на продукты в торговых объектах, участвующих в "оборотной схеме", ниже, чем в среднем по рынку.

Кроме того, во всех регионах были сформированы специальные комиссии по борьбе с посредническими схемами, начат мониторинг магазинов и более крупных объектов для контроля допустимой 15-процентной торговой надбавки, активизированы антимонопольные действия на рынке.

Эти и другие более точечные меры, включая принятие Комплексного плана по развитию сахарной отрасли, дали свои результаты, значительно смягчив активный рост цен.

В августе премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил выработать новые подходы по сдерживанию цен на продукты питания, соответствующие рыночным механизмам и направленные на борьбу не с последствиями, а с причинами роста.

С этого периода для повышения эффективности сдерживания цен началось переформатирование основных государственных механизмов. В частности, финансирование по "оборотной схеме" было решено направить преимущественно на поддержку производителей, а не торговых сетей, чтобы обеспечить насыщение внутреннего рынка собственными продуктами.

Кроме того, была перестроена работа региональных комиссий по расследованию посреднических схем, так как именно из-за наличия длинных цепочек непродуктивных посредников цены на розничную продукцию порой вырастают до 60%.

Вместе с тем для наделения Минторговли контрольными функциями были инициированы необходимые законодательные изменения, а с бизнесом – согласованы правила по утверждению предельно допустимых розничных цен, которые не будут ущемлять права производителей.

Эта работа, в том числе по строительству новых современных овощехранилищ, контрактации поставок овощей и фруктов будущего урожая, защите внутреннего рынка от демпинга импортной продукции, будет продолжена уже в новом году.

Развитие малого и среднего бизнеса

Одним из главных направлений работы Правительства в текущем году стала реализация принципиально новых подходов к регулированию бизнеса "с чистого листа".

Так, совместно с НПП "Атамекен" проведена масштабная работа по выявлению избыточных требований, мешающих бизнесу. На сегодня в различных сферах экономики выявлено порядка 10 тыс. требований, которые не соответствуют новой регуляторной политике. Уже в начале следующего года нормативная база будет приведена в соответствие с новыми подходами.

Параллельно начат новый этап реформирования системы государственного контроля: переход с 1 января 2023 года от проверок к профилактике нарушений через автоматизацию. Планирование профилактического контроля также будет осуществляться без человеческого участия с фокусом только на проблемных субъектах. В результате уже к середине 2023 года будут автоматизированы 62 сферы контроля. Полноценно новые подходы в регуляторной политике заработают к началу 2024 года.

В текущем году был принят и ряд других мер по развитию предпринимательства. Так, внедрено льготное микрокредитование под 5% в моногородах, малых населенных пунктах и селах, запущена региональная программа поддержки МСБ с льготным кредитованием по ставке от 1%, а также начало действовать льготное кредитование под 5% для западных и южных регионов. Вместе с тем была снижена максимальная сумма кредитования с 7 до 3 млрд тенге, что позволило увеличить охват субъектов бизнеса мерами господдержки, и внедрен отраслевой подход при ее оказании.

В целом доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны в 2022 году достигла 35,7% (II квартал), число субъектов предпринимательства выросло на 20% до 1,7 млн (на 1 декабря), а количество занятых в МСБ людей – на 9,3% до 3,7 млн (II квартал).

Демонополизация и борьба с теневой экономикой

Не менее важным направлением работы Правительства в этом году стало противодействие частным монополистам, развитие прозрачной рыночной конкуренции и возврат в государственную собственность незаконно переданных активов. Основные решения по этим вопросам принимались в рамках созданной по поручению Президента РК Комиссии по демонополизации экономики, которую возглавил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

В собственность государства уже удалось вернуть 11 ключевых компаний в промышленности и энергетике, сферах оказания железнодорожных и телекоммуникационных услуг, а также ряд крупных объектов недвижимости в Астане и Алматы, денежные средства в размере $100 млн и 2,5 млрд тенге. Сегодня Комиссия работает над возвратом в госсобственность еще 26 компаний.

Продолжена реализация Плана мероприятий по противодействию теневой экономике. В этой части принимаются меры по совершенствованию законодательной базы и валютного контроля, цифровизации налогового и таможенного администрирования, созданию национальной системы прослеживаемости товаров, а также развитию безналичных платежей.

Благодаря принятым мерам за 11 месяцев было обеспечено дополнительное поступление в бюджет более 900 млрд тенге. В целом по итогам года в Казахстане ожидается снижение доли теневой экономики до 19% от ВВП.

Новая налогово-бюджетная политика

В 2022 году Правительством также проводилась активная работа в рамках новой налогово-бюджетной политики. В частности, были внедрены контрцикличные бюджетные правила, что позволило сократить трансферты из Национального фонда на 1,4 трлн тенге в 2023 году, а также стабилизировать темпы роста государственных расходов.

В нынешнем году были увеличены ставки налога на добычу полезных ископаемых, исключены льготы по дивидендам, повышены ставки за цифровой майнинг, а для микро- и малого бизнеса – введен единый платеж с фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки с 35% до 20%.

По поручению главы государства начата разработка новых Бюджетного и Налогового кодексов, предусматривающих упрощение бюджетного процесса и дальнейшую децентрализацию межбюджетных отношений, обеспечение стабильности и предсказуемости налоговой политики, цифровизацию налогового администрирования.

В целом налогово-бюджетная политика в республике будет направлена на снижение ненефтяного дефицита до 5% к 2030 году, а также рост активов Нацфонда до 100 млрд долларов. Планируется также внедрение новых подходов в налогообложении предметов роскоши.

Сокращение участия государства в экономике и привлечение иностранных инвестиций

Для дальнейшего развития конкуренции в Казахстане была продолжена работа по сокращению госучастия в экономике. В частности, в Комплексный план приватизации до 2025 года дополнительно включен 171 объект, при этом исключены порядка 200 социально значимых объектов в сферах водо-, электро- и теплоснабжения, которые важны для жизнеобеспечения населения в регионах. На сегодня 352 объекта Комплексного плана на сумму 296 млрд тенге уже переданы в конкурентную среду, 62 объекта – на стадии реорганизации и ликвидации.

В текущем году была проведена одна из крупнейших сделок для фондового рынка Казахстана – народное IPO нефтяной компании "КазМунайГаз". Общий объем IPO составил порядка 154 млрд тенге ($330 млн), количество поданных заявок – порядка 130 тыс., доля инвесторов из Казахстана – более 95%. В будущем планируется вывести на фондовый рынок Air Astana, QazaqGaz, КТЖ и другие крупные компании с госучастием, что позволит повысить их подотчетность и прозрачность перед обществом и акционерами.

В целом благодаря принимаемым мерам долю участия государства в экономике планируется сократить до 14% к 2025 году.

Что касается привлечения иностранных инвестиций, то по итогам I полугодия привлечено 14,5 млрд долларов прямых инвестиций (на 28% больше, чем в прошлом году). Ведется работа с общенациональным пулом, который состоит из 930 проектов с привлечением инвестиций на общую сумму порядка 32 трлн тенге (из более 30 стран мира) и предполагает создание порядка 130 тыс. рабочих мест. На сегодня введено 190 проектов на 2,3 трлн тенге с созданием 15 тыс. рабочих мест, в том числе 45 проектов с участием иностранных компаний на сумму 1,7 трлн тенге.

Управление экономикой в условиях глобальной турбулентности, а тем более ее активное реформирование, – серьезный вызов для Правительства и местных исполнительных органов. Конкретные результаты, которых удалось достичь в уходящем году, показывают, что Казахстан выбрал правильное направление для движения в будущее: повсеместная цифровизация, выведение непродуктивных частных монополистов за пределы экономической деятельности, серьезные шаги по развитию бизнеса и прозрачной конкуренции и т.д.

Вместе с тем одними из главных факторов для достижения поставленных задач являются эффективное взаимодействие всех государственных органов и ведомств с частным сектором и безупречное исполнение принятых программ развития и поручений в регионах.