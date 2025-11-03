Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Казахстане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Уникальность мероприятия заключается в массовом приеме граждан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более 120 000 граждан получили бесплатную правовую помощь в рамках республиканской акции «Народный юрист», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру 

В рамках реализации идеологемы «Закон и Порядок» сегодня на всей территории страны во всех областных и райцентрах прошла масштабная общереспубликанская акция «Народный юрист».

Уникальность мероприятия заключается в массовом приеме граждан, на котором каждый желающий смог получить бесплатные юридические консультации от известных адвокатов и юристов, а также лично задать вопросы руководителям государственных органов.

Акция была организована Генпрокуратурой совместно с Минюстом, местными исполнительными и правоохранительными органами с участием адвокатов, юристов, нотариусов и судебных исполнителей.

В рамках этого важного социального мероприятия свыше 120 тысяч казахстанцев из более чем 250 городов и населенных пунктов получили бесплатные квалифицированные консультации по широкому спектру интересующих их правовых вопросов, связанных с предоставлением им конкретных юридических услуг.

«В ходе акции также посетителям вручались различные информационные буклеты по вопросам законности и правопорядка. К примеру, в связи с ростом интернет-мошенничеств, осуществляемых зарубежными колл-центрами путем массового дозвона и фишинговых ссылок на телефоны наших граждан, завлечения организаторами этих центров в «дропперство» (передача банковских счетов и карт третьим лицам) путем обещания высоких доходов, розданы четкие инструкции о том, как обезопасить себя и близких от этих видов преступлений, разъяснены услуги через EGOV.kz и Kaspi.kz о блокировке оформления кредитов»,  сказано в информации.

Там же добавили, что в этом году акция объединила рекордное число специалистов – свыше 4 тыс. юристов, адвокатов, нотариусов, а также руководителей органов прокуратуры, юстиции, акиматов, судебных исполнителей и полиции.

Напомним, 31 октября в рамках акции «Народный юрист» с утра до вечера в каждом регионе лучшие юристы, адвокаты и представители госорганов бесплатно проконсультировали граждан, которые нуждались в юридической помощи.

  

#Генпрокуратура #итоги #акция #«Народный юрист»

