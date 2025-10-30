С утра до вечера в каждом регионе лучшие юристы, адвокаты и представители госорганов будут бесплатно консультировать всех, кто нуждается в юридической помощи, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Цель простая: повысить правовую грамотность и помочь решить реальные проблемы — от кредитных долгов и алиментов до споров по земле, жилью или наследству.

Консультации охватывают всё: гражданское, семейное, трудовое, налоговое, жилищное и земельное право, исполнительное производство, пенсии, нотариат, даже уголовные вопросы и интеллектуальную собственность.

Мероприятие организуют Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Республиканская коллегия адвокатов. С 2016 года помощь получили уже более 300 тысяч человек.

Адреса и время проведения здесь.