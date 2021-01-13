Итоги подведены, мандаты распределены

Вчера на заседании ЦИК РК были оглашены окончательные результаты выборов в Мажилис Парламента.

Как сообщил заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров, всего за 5 политических партий, принимавших участие в выборах, было отдано 7 241 562 голоса, которые распределились следующим образом: Народная партия Казахстана – 659 019 голосов (9,10%), партия «Nur Otan» – 5 148 074 (71,09%), Народно-демократическая партия «Ауыл» – 383 023 (5,29%), Демократичес­кая партия Казах­стана «Ақ жол» – 792 828 (10,95%) и политическая партия «ADAL» – 258 618 голосов (3,57%).

Депутатские мандаты распределены между 3 партиями, набравшими более 7% голосов: партия «Nur Otan» получила 76 мандатов, ДПК «Ақ жол» – 12 и НПК – 10.

– Очередность распределения депутатских мандатов определяется руководящим органом политической партии из числа включенных в партийных список кандидатов не позднее 10 дней со дня опубликования итогов выборов. В случае если в установленные сроки руководящим органом партии не определена очередность распределения полученных депутатских мандатов, постановлением ЦИК осуществляется их распределение согласно зарегистрированным спискам в алфавитном порядке государственного языка, – уточнил Константин Петров.

Он также сообщил о результатах выборов депутатов Мажилиса от АНК, в ходе которых все 9 выдвинутых депутатов набрали необходимое число голосов и считаются избранными. Это Сауытбек Абдрахманов, Аветик Амирханян, Ильяс Буларов, Наталья Дементьева, Юрий Ли, Вакиль Набиев, Шамиль Осин, Владимир Тохтасунов и Абилфас Хамедов.

По итогам заседания ЦИК приняты протоколы об итогах выборов депутатов Мажилиса Парламента РК, избираемых по партийным спискам, а также от Ассамблеи народа Казахстана, и постановление ЦИК «Об итогах очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК VII созыва и распределении депутатских мандатов Мажилиса Парламента по итогам голосования по партийным спискам».

Завершая заседание, председатель ЦИК РК Берик Имашев поблагодарил организаторов выборов за проведенную работу, международных и национальных наблюдателей – за содействие в обеспечении гласности и транспарентности избирательного процесса, а избирателей – за активную гражданскую позицию.

Также вчера на заседании ЦИК были подведены итоги очередных выборов депутатов маслихатов и обсуждены вопросы распределения депутатских мандатов маслихатов по итогам голосования.

Председатель Центральной избирательной комиссии Берик Имашев, открывая заседание, отметил, что полномочия по установлению итогов выборов депутатов маслихатов принадлежат территориальным избирательным комиссиям. Соответст­вующая работа проведена ими по всем 216 маслихатам.

На заседании руководители территориальных избирательных комиссий областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента отчитались об итогах подсчета голосов и доложили о распределении депутатских мандатов маслихатов по итогам голосования.

– Впервые депутаты маслихатов избирались по пропорциональной избирательной системе. Это является логичным продолжением конституционной реформы 2007 года и унифицирует подходы по формированию представительных органов на республиканском и местном уровнях, – отметил Берик Имашев, подводя итоги заседания.

Согласно Конституционному закону «О выборах в РК», очередность распределения депутатских мандатов определяется руководящим органом соответст­вующего филиала политической партии не позднее 5 дней со дня опубликования результатов выборов.

Сообщение об итогах выборов депутатов маслихатов публикует­ся в местных средствах массовой информации соответствующими территориальными избирательными комиссиями.