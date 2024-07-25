Итоги полугодия минпросвещения: защита прав детей и инклюзивное образование

Primeminister.kz подготовил обзорный материал о том, каких успехов добились казахстанские школьники на международных олимпиадах и других ключевых результатах сферы образования за первое полугодие 2024 года, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

На сегодня в ведении Министерства просвещения находится 22 тыс. организаций образования, включая более 11,5 тыс. детских садов, 8 тыс. школ и 700 колледжей. Общее число учащихся составляет 6 млн, а педагогов – около 600 тыс.

Инфраструктура: развитие и модернизация

За первое полугодие было введено почти 27 тыс. новых дошкольных мест, что способствовало увеличению охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением до 91,5%. Для снижения разрыва в образовательных возможностях между городами и сельскими районами вводятся новые ученические места, ежегодно модернизируются 1 тыс. сельских школ и приобретаются современные предметные кабинеты по робототехнике, химии, биологии, физике и STEM-лабораториям.

Также продолжается расширение сети специализированных образовательных учреждений. Доля школ, создавших условия для инклюзивного образования, выросла до 88%, а охват детей специальной психолого-педагогической поддержкой достиг 80%. Разработаны дополнительные критерии для обеспечения инклюзивного образования.

Улучшаются жилищные условия студентов колледжей. В регионах страны ведется строительство 11 новых общежитий на 2,6 тыс. койко-мест, что позволит обеспечить жильем более 85% студентов.

Цифровизация: новые технологии в образовании

По поручению Главы государства к июню 2024 года качество интернета в школах Казахстана улучшилось втрое. Все школьные учебники переведены в цифровой формат и доступны на 11 платформах. Для повышения доступности образовательных ресурсов был запущен новый сервис «Bilim» в мобильном приложении eGovMobile, а также расширен перечень цифровых документов на портале электронного правительства, включая аттестат о среднем образовании, дипломы о техническом и профессиональном образовании.

Безопасность и права детей: приоритеты государственной политики

Задача обеспечения безопасности детей и защиты их прав остается приоритетной для государства. В июне текущего года вступил в силу закон, направленный на обеспечение прав женщин и безопасности детей, в нем более 70 поправок, ужесточающих наказание за насилие в отношении детей.

Законодательно утвержден статус региональных Уполномоченных по правам ребенка, также предусмотрена специальная программа помощи детям, пострадавшим от насилия. Открыто 18 центров психологической поддержки. Для оперативного реагирования на случаи нарушения прав детей введены внеплановые проверки без предупреждения и расширены контрольные функции в сфере охраны прав детей, запущен контакт-центр «111».

Особое внимание уделяется защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Введен институт наставничества, а штат сотрудников органов опеки увеличен на 46%. В настоящее время обсуждается вопрос о повышении их заработной платы на 50%.

Также усилены требования по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности в организациях образования: тревожные кнопки, системы видеонаблюдения, турникеты и лицензированная охрана. Впервые введено максимальное оснащение системами безопасности организаций образования.

Воспитание и образование: формирование гражданских ценностей

Школа играет ключевую роль в формировании гражданско-патриотических ценностей среди детей. В сентябре прошлого года Министерством была принята целостная программа воспитания «Біртұтас тәрбие». Благодаря ее внедрению в образовательные учреждения было проведено более 684 тыс. мероприятий с активным участием родительского сообщества.

Продолжается реализация 22 крупных социальных проектов и республиканских движений, таких как «Менің бауырым», «Досболlike», а также проведение различных челленджей и акций, посадка деревьев.

Особое внимание уделяется развитию кадрового потенциала сети образования: 30 тыс. педагогов прошли бесплатные курсы повышения квалификации, а 109 выпускников программы «1000 лидеров изменений в образовании» назначены директорами школ. Налицо успех проекта по формированию нового состава управленцев.

Паводковый период: солидарность и поддержка

Весной этого года в самый критический момент более 26 тыс. работников системы просвещения проявили подлинную солидарность и противостояли природной стихии. Незамедлительно Министерством приняты меры по поддержке обучающихся и педагогов. Более 5 тыс. детей получили путевки в оздоровительные центры.

Этим летом впервые был изменен подход к организации летнего отдыха детей. Введены единые требования, утвержден Реестр детских оздоровительных центров. В каждом регионе сформированы мониторинговые группы из представителей государственных органов и акиматов. Всем школьникам были распределены GUIDEBOOK-и с инструкциями по технике безопасности, навыками безопасного плавания. По итогам лета 2024 года более 2,5 млн детей отдохнут в 16 круглогодичных, 183 сезонных и 10 тыс. других лагерях различного типа.

Повышение качества образования: достижения и инициативы

В 2024 году Министерством просвещения Казахстана утверждена новая модель Национальной системы оценки качества образования. А в рамках Национального доклада акцент сделан на индивидуальную работу с целевыми школами, усиленное обучение педагогов.

Казахстанские школьники завоевали 361 медаль на 12 международных олимпиадах в 2024 году: 41 золотую, 134 серебряные и 186 бронзовых. Особое достижение — абсолютный успех на международных чемпионатах по робототехнике в Сингапуре, Китае и США. 100% результаты на Всемирной научной и инженерной выставке в Лос-Анджелесе, Международной математической олимпиаде и олимпиаде по биологии имени Авиценны в Узбекистане, Международной математической олимпиаде для девушек в Грузии, Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Китае. Казахстанские школьники вошли в тройку сильнейших юных математиков Балканского полуострова.

Такие высокие результаты школьников способствовали проведению самой престижной мировой олимпиады по биологии в Казахстане в июле текущего года. Впервые за всю историю проведения IBO, именно в нашей столице собралось максимальное число стран-участников. Это 300 юных биологов из 81 страны. Сборная нашей страны еще раз подтвердила высокий международный имидж казахстанского образования, показав 100% медальный зачет.